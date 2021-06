Sexion D’Assaut, c’est mort assure Black M

L’album Le Retour des Rois ne sortira jamais

Gims a confié avec regret il y a quelques jours que finalement il n’y aura pas de nouvel album de la Sexion D’Assaut, le projet “Le Retour des Rois” attendu depuis 2013 et dont les fans avaient espéré enfin pouvoir découvrir suite à la reformation du groupe parisien pour une tournée dans toute la France reportée à 2022 en raison de la crise sanitaire, mais Black M a confirmé à son tour cette déclaration.

Gims l’avait annoncé, Black M le confirme !

Au mois mars 2020, à l’occasion de l’anniversaire des 10 ans de l’album “L’École des points vitaux”, la Sexion d’Assaut avait fait son retour sur Instagram avant d’annoncer dans la foulée la tournée “Le Retour des Rois” de quoi laisser présager également un retour dans les bacs avec un nouvel opus comme l’avaient indiqué Black M et Gims. Ce dernier avait révélé avoir fait la paix avec Dawala, le patron du label Wati B et que cela devrait pouvoir enfin se faire, les membres du groupe avaient confié qu’ils se sont retrouvés en studio mais finalement plus aucun projet ne sortira au grand désespoir des fans.

“C’est sûr et certain, il n’y aura pas de prochain album de la Sexion d’Assaut” a affirmé Gims en interview la semaine précédente, et effectivement lors d’une session de questions-réponses avec les internautes sur son compte Instagram dimanche dernier pour la promotion de son EP Alpha partie 1, Black M s’est exprimé sur les déclarations de Gims au sujet de l’annulation du prochain album du groupe Parisien. “C’est mort mais c’est pas de la faute de la Sexion. Si ça tient qu’à nous, let’s go” a-t-il déclaré sans rentrer dans les détails il semble donc y avoir toujours un conflit contractuel entre Meugui et le label Wati B que le rappeur français a quitté en 2016 pour rejoindre TF1 sous le label Play Two afin de poursuivre sa carrière en solo.