Booba et Kayna Samet : c’est officialisé

La nouvelle connexion entre Booba et Kayna Samet est confirmée, le rappeur français ancien membre du groupe Lunatic avec Ali vient de sortir le single intitulé “Kayna” le 7 mai dernier avec près de 5 millions de vues sur Youtube ce titre s’était fait remarquer pour la dédicace à la chanteuse avec qui il avait collaboré sur le single “Destinée” en 2002 devenu un classique par la suite, la sortie du morceau avait laissé présager une collaboration à venir entre eux, cela vient de se préciser.

Booba n’est pas encore prêt de partir de sitôt du rap game et poursuit donc sa carrière musicale en restant omniprésent dans l’actualité musicale ou encore avec ses clashs à répétitions, il vient encore de faire une annonce qui va ravir son public. Effectivement le DUC de Boulogne a présenté en vidéo sur son compte Tiktok suivi par plus de 500 000 abonnés désormais un court extrait de ce qui semble être le remix de “Kayna” et sur cette nouvelle version il a décidé d’inviter Kayna Samet pour le plus grand bonheur de ses plus anciens fans qui le suivent depuis ses débuts. “Kayna Remix” a-t-il simplement mis en légende de la vidéo mise en ligne dans laquelle il se filme en train d’écouter en exclusivité un extrait de ce titre.

Au début du mois de mai alors qu’un départ à la retraite était pressenti pour Booba après la sortie d’Ultra, le rappeur de 44 ans avait finalement rapidement confirmé son retour en studio en réponse à la demande des pirates, ses plus fidèles fans. “Le haut comité de la Piraterie vient officiellement d’interdire au DUC de partir à la retraite. Ça a été voté ce matin!” avait-il commenté sur les réseaux avant de sortir le single “Kayna” dans lequel il chante “Tout niquer, mourir au front, ma destinée, demande à Kayna” pour rendre hommage à celle avec qui il a travaillé sur le titre extrait de la réédition de son album “Temps Mort”.

“Bref … la vIe c ouf Merci Booba et à tous pour vos messages. C’est que le début … de la suite” avait d’ailleurs commenté la chanteuse à la sortie de la première version du morceau, près de 20 ans après leur collaboration, les deux artistes ont remis le couvert pour peut être un nouveau hit, cette dernière a également partagé la bonne nouvelle sur son compte Twitter ce mercredi pour teaser l’événement.