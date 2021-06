Kaaris rend hommage à Johnny Hallyday, Booba se marre

Après avoir présenté à la fin du mois de mars la réédition de son dernier album avec “2.7.0: Château Noir” qui a marqué le retour de sa collaboration avec le label de production Therapy, Kaaris ne chôme pas et prépare déjà la suite de ses projets musicaux, il vient d’annoncer son prochain single intitulé “Hallyday” attendu par Booba pour faire comme à son habitude donner son avis ou encore scruter le classement du titre dans le Top Singles.

Accompagné par le légendaire Therapy, le rappeur de Sevran avait réussi à obtenir la certification de disque d’or avec son album “2.7.0” et notamment avec le succès du morceau “Goulag” dont le clip cumule aujourd’hui plus de 23 millions de vues sur Youtube, avant de poursuivre l’exploitation de ce projet avec la sortie de sa réédition comprenant 11 titres supplémentaires mais sans aucun featuring. Une sortie largement commenté par Booba sur les réseaux pour afficher les ventes de Riska et son classement dans le Top Album en lui adressant comme souvent quelques tacles au passage.

Dans le titre “Réussite” extrait de “2.7.0”, Kaaris était d’ailleurs revenu brièvement sur son embrouille avec Booba, ce dernier vient cette fois-ci de commenter l’annonce du prochain morceau du Dozo nommé “Hallyday” dans lequel il devrait rendre hommage au chanteur français décédé le 5 décembre 2017 à l’âge de 74 ans. En effet il y a quelques jours Riska a publié une photo de lui sur son compte Instagram sur une Harley-Davidson pour avec la légende “Hallyday” et dont il a tourné le clip, quelques images ont fuité sur la toile. B2O a partagé le cliché dans une story en déclarant “Je sens qu’on va bien se marrer“ avec plusieurs emojis mort de rire. Le DUC de Boulogne ne compte visiblement pas le lâcher, le rappeur Sevranais n’a pas répondu à cette provocation et n’a pas encore dévoilé la date de sortie de son prochain morceau qui est donc très attendu par l’ancien membre du groupe Lunatic.