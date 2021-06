Quand Jul et Fred Musa se clashent !

Au mois de juin 2018 pour la promotion de la sortie de l’album “Inspi d’ailleurs”, Jul avait surpris son public en faisant la promotion du projet en direct de la Russie à Moscou dans l’émission Planète Rap diffusée sur la radio Skyrock aux côtés de Fred Musa, à cette occasion ils s’étaient amusés à se clasher dans un petit battle.

Après une courte pause de quelques mois suite à la parution de l’album “La Tête dans les nuages” au mois de décembre 2017, Jul avait préparé en début d’année 2018, 120 morceaux pour son nouvel album avant de ne retenir que 22 titres pour le projet “Inspi d’ailleurs” dont les singles “Fais-moi la passe” et “Toto et Ninetta”, un opus comportant plusieurs featurings comme ceux avec Soprano, Alonzo, Shay et Sofiane. Un projet que le rappeur Marseillais annonce le 14 juin 2018 avant d’organiser une semaine Planète Rap exceptionnelle tous les soirs du lundi au vendredi pour faire découvrir aux auditeurs en exclusivité les extraits de l’album mais en direct de la ville de Moscou dans le pays hôte de la dernière Coupe du Monde remportée par l’équipe de France au mois de juillet de la même année.

Pour cette folle semaine Planète Rap en Russie, Jul avait fait le voyage avec quelques amis afin de l’accompagner pendant les émissions lors desquelles le rappeur Marseillais avait fait sensation en enchainant les freestyles chaque soir. Un événement suivi par l’équipe de la radio Skyrock qui a mis en ligne quelques mois plus tard les images de cette semaine Planète Rap de Marseille à Moscou et dans une vidéo assez insolite récemment mise ligne on peut découvrir l’interprète du tube Tchikita dans une voiture se livrer à un battle avec Fred Musa pour un clash en musique entre l’artiste et l’animateur de l’émission.