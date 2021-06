Le Rap Français est très avance sur le Rap Américain d’après La Fouine

Lors d’une récente interview pour le média Interlude à l’occasion de la promotion de son dernier album, La Fouine s’est exprimé sur la conception de son nouveau projet et a évoqué la différence de niveau dans l’écriture entre le rap français et le rap Américain en soulignant le fait que selon lui en France le niveau est supérieur.

Au cours de cette interview pour Interlude , le rappeur de Trappes est revenu sur son départ aux Etats-Unis il y a quelques années avant de donner son avis sur le rap outre-Atlantique en prenant position ce qui a quelque peu interpellé les fans. « Plus je comprends l’anglais et moins je suis attiré par le rap américain. Nous dans le rap français on est tellement en avance sur le rap américain. » a confié Laouni de quoi surprendre car les artistes américains ont inspiré énormément de rappeur en France ou dans le monde entier.

« J’ai l’impression qu’à part certaines personnes qui vraiment mettent du cœur à l’ouvrage comme Eminem, Kendrick Lamar, J. Cole ou Nas ou Jay-Z, il y en a très peu, tout le reste, c’est vraiment n’importe-quoi les paroles, c’est vraiment de la mer*e même ! Je me rends que nous dans le rap français, on est vraiment en avance sur le rap américain et ça dure depuis longtemps » a-t-il ajouté au sujet des paroles des artistes aux Etats Unis avant de poursuivre « On n’est pas en avance sur eux depuis le rap français, mais depuis Molière, on a toujours été la langue de l’écriture. On a toujours eu en France un rapport à l’écriture qui n’était pas le même que celui des Américains. Nos auteurs français écrivent mieux que les américains. ».