Rohff réagit aux propos de Maeva Anissa pour rétablir la vérité

Housni dément les révélations de Maeva Anissa

Cette semaine, Maeva Anissa a accordé une nouvelle interview qui a fait beaucoup parler, celle-ci a fait des révélations concernant son passé avec le rappeur du 94 en l’ayant notamment accusé d’avoir fuiter une vidéo éroti*** d’elle, Rohff s’est exprimé pour démentir formellement cette information.

Dans un entretien avec Sam Zirah, la chroniqueuse de TPMP a fait des confidences sur son ancienne relation avec Housni toujours présent dans le rap game après plus de vingt ans de carrière dans la musique et des nombreux classiques à son actif. Elle n’a pas hésité à l’accuser d’avoir faire fuiter une prétendue se*tape d’elle dans sa déclaration en expliquant que l’artiste du 94 aurait tenté de lui fait du tort à cette époque avec cette vidéo compromettante.

N’associez plus mon nom à une se*tape

« J’ai fait une erreur dans ma vie. (…) Et lui l’a ressortie. » a-t-elle déclaré dans cette interview avant de poursuivre, « Certains ont appelé H2O Productions pour leur dire que j’avais fait du po***. Je n’en ai jamais fait de ma vie. (…) C’est une erreur complètement débile. Après avoir fait de la figuration dans des films, j’ai été contactée par un producteur pour un film éroti***. ». Rohff a remis les choses au clair dans une story Instagram déclarant tout d’abord “Fake News” à ce sujet ainsi qu’un émoji se tenant la tête avant de poster un long message pour nier son implication dans cette affaire.

“N’associez plus mon nom à une se*tape qui n’existe pas bande de fils porc. J’ai ressorti aucun film de personne wallah c’est dans votre imagination, je garde le silence devant des mythos de l’an 600 depuis longtemps par dignité, j’m’en cogne de l’opinion et du regard des gens ! J’appartiens pas aux réseaux, j’ai 43 ans, j’ai des valeurs, une vie privée, la 4G c’est pas ma salle de bain” a-t-il commenté sur Instagram avant d’ajouter, “Me prêtez pas de mariage virtuel svp, y’a pas d’ex femme de Rohff, là non! J’ai 43 ans, une famille croyante pudique, des enfants à préserver de l’opprobre ceux qui n’ont pas honte de rien ne parlez plus de moi, cessez de me citer, dans vos snaps et vidéos svp, oubliez mon existence, j’suis pas des vôtres !.”, une mise au point claire pour faire taire ses détracteurs.