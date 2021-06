DBZ : Louis Vuitton va sortir les bottes de Vegeta !

La célèbre série de mangas créée par Akira Toriyama dans les années 80, Dragon Ball continue d’inspirer les créateurs de mode comme vient de le prouver la nouvelle paire de chaussures lancée par la marque de luxe Louis Vuitton dont la ressemblance est troublante avec les bottes portées par Vegeta.

Le personnage mythique de la saga Dragon Ball Z aux côtés de Goku, Gohan, Bulma, Krillin et Piccolo est devenu l’un des personnages les plus populaires de la franchise au fil du temps et a visiblement donné des idées à la maison française de luxe. Un effet un nouveau modèle de bottes en cuir a été présenté lors d’un défilé de la marque et il rappelle la tenue du personnage de fiction du manga Dragon Ball, les fameuses chaussures sont similaires à celle de Vegeta qu’il portent pour compléter son armure pour le combat.

La plupart des détails du modèle de la botte de Vegeta ont été repris sur la chaussure dévoilée et imaginée par Nicolas Ghesquière pour Louis Vuitton. Ce modèle va intégrer la collection Croisière 2022 de la marque et va sans doute ravir les fans de DBZ même s’il n’a pas été présenté officiellement comme une inspiration de l’univers du manga Dragon Ball.