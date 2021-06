Wejdene : son manager Feuneu grillé par les internautes, il devient la risée du web

Feuneu serait l’auteur du Tweet insultant le média Kultur

Décidemment la photo de Wejdene en compagnie de Naps postée sur le compte Twitter de la jeune chanteuse fait beaucoup parler. Alors que le cliché laisse présager une collaboration inédite à venir entre eux dans les prochaines semaines, cela a donné lieu à un échange virulent avec le média Rap sur Twitter, Kultur et a également suscité l’intrigue des internautes qui se sont moqués du manager de l’interprète du hit Coco, Feuneu.

Rappel des faits, ce dimanche 20 juin, Wejdene a relayé sur ses réseaux sociaux un cliché d’elle en compagnie de Naps au bord d’une piscine avec la légende, “Le N c’est le S” sans donner plus de précisions sur un possible featuring, de quoi agiter les rumeurs. Le média Kultur spécialisé dans l’urbain et notamment le rap français a ensuite posté sur Twitter la photo avec le message “NAPS x WEJDENE” pour présenter cette possible connexion entre les deux artistes, un geste qui n’a pas plu à le jeune femme. “Vous me partager maintenant bande de bou**ons ?” a-t-elle commenté, réponse directe du média, “Peut-être parce que Naps est présent ?”. L’échange avait fait le buzz avec des milliers de “Like” et de “Retweet” sur le réseau social sauf que les Twittos ont rapidement conclu que Feuneu est l’auteur de ce fameux tweet.

Après cet échange, Feuneu s’est retrouvé malgré lui en Top des Tendances France sur Twitter car les internaute ont accusé le célèbre manager de Wejdene d’être à l’origine de ce tweet car cette dernière n’est pas habituée à faire ce type de message insultant auprès des médias. “Feuneu quand il a vu que le fc twitter avait cramé que c’était lui l’auteur du tweet

mais Feuneu tu peux pas tweeter sur ton propre compte ?”, “Juste pour vous remémorez ces gigas ratios legendaires que feuneu a mangé”, “Les stats catastrophique pour Wejdene mdrr Feuneu est vraiment trop bête”, “Le pire c’est que Feuneu se croit malin à faire ce genre de truc avec son gros pantalon en cuir la”, “Feuneu derrière le téléphone qui regarde Wejdene se manger la sauce”, “Feuneu qui essaye de supprimer le tweet après avoir vu les stats du tweet” peut-on lire dans les nombreuses réactions sur le réseau social de l’oiseau bleu.

N’ayant pas de compte personnel sur Twitter car il avait supprimé son profil l’année dernière suite à une polémique sur des anciens tweets compromettants, Feuneu n’a fait aucun commentaire sur les tweets à son encontre concernant cette affaire et a posté quelques clichés de cette rencontre avec Naps sur son compte Instagram en attendant de découvrir une possible collaboration musicale avec Wejdene.

Feuneu lâche ce téléphone — Pougax (@Paul__Pgt) June 20, 2021

Feuneu qui essaye de supprimer le tweet après avoir vu les stats du tweetpic.twitter.com/4hAsCL7Nl7 https://t.co/xSmABZrZeh — ً (@arretecnwar092) June 20, 2021

Feuneu derrière le téléphone qui regarde Wejdene se manger la sauce https://t.co/WeIo8KwghU pic.twitter.com/a6587YaXcX — ⚔️Hamza⚔️ (@HamzaLDS) June 20, 2021

Le pire c’est que Feuneu se croit malin à faire ce genre de truc avec son gros pantalon en cuir la https://t.co/nJgLkSdNhI — Zedinho2 (@jijirestreint) June 20, 2021

Feuneu quand il a vu que le fc twitter avait cramé que c’était lui l’auteur du tweet pic.twitter.com/I6Tz80f38h — Mehdii Dz 🇩🇿🇫🇷🌟🌟 (@MehdiAlgerino_) June 20, 2021

mais Feuneu tu peux pas tweeter sur ton propre compte ? https://t.co/JIwQ2hc1cQ — 20 (@angemkaa) June 20, 2021

juste pour vous remémorez ces gigas ratios legendaires que feuneu a mangé pic.twitter.com/HIB5bNSnfd — Moha’s🏴‍☠️ (@Mouhalaga) June 20, 2021