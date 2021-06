Wejdene insulte méchamment un Media Rap qui lui répond parfaitement

Wejdene se fait clasher par un média Twitter après l’avoir insulté

Ce dimanche soir, l’interprète du tube Anissa a posté sur son compte Twitter une photo d’elle en compagnie du rappeur Marseillais, Naps qui fait actuellement un carton avec le succès phénoménal de son tube “La Kiffance” avec la légende “Le N c’est le S“, une publication relayée par le média Rap, Kultur qui a donné lieu à un échange tendu avec Wejdene.

Au mois de mars 2021, la protégée de Feuneu s’était déjà embrouillée avec le média Twitter Kultur suivi par plus de 493 00 internautes qui annonce chaque semaine les différents projets de rap à venir en fin de semaine, “Ce vendredi, on aura droit aux albums de KEKRA, NAPS et LEFA !” avait tweeté le compte la semaine de sortie de la réédition du premier album de Wejdene. Absente de cette annonce, elle avait commenté à l’époque “Tchip”, “T’es une rappeuse ?” avait immédiatement réagi le média, “Artiste Française” avait finalement répondu la chanteuse pour conclure cet échange il y a quelques mois qui avait fait le buzz sur le réseau social, le deux protagonistes de cet échange viennent de récidiver.

Le média Rap et Wejdene viennent d’avoir un nouvelle accrochage hier soir “Vous me partager maintenant bande de bou**ons ?“ a commenté la jeune femme suite à la publication de sa photo avec Naps par Kultur et la légende “NAPS x WEJDENE” tout en mentionnant le profil du média Twitter qui ne s’est pas démonté avec la réponse très claire, “Peut-être parce que Naps est présent ?“, une conversation qui a enflammé Twitter, la réaction de média a cumulé plus de 50 000 “Like” et plus de 10 000 “Re-tweets” en quelques heures seulement.