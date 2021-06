Fast & Furious : La légendaire Toyota Supra de Paul Walker vendue à un prix record

Fast & Furious : la Toyota Supra de Paul Walker s’est vendue à 550 000 dollars

Le neuvième volet de la célèbre franchise Fast and Furious réalisé par Justin Lin sortira dans les salles obscures le 14 juillet prochain et va mettre en scène dans les rôles principaux du film les acteurs Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson ainsi que le rappeur américain Ludacris.

En attendant de découvrir ce nouvel opus de la saga, les fans restent nostalgiques des premiers volets de Fast and Furious dans lesquels le regretté Brian O’Connor incarnait le rôle de Paul Walker, la vente sa mythique Toyota Supra 1994 présente dans les premier et le deuxième épisode de la franchise a suscité l’engouement des acheteurs lors d’une mise aux enchères du véhicule.

Dans Fast And Furious 1, Dominic et son équipe finissent par retaper une Toyota Supra RZ de 330 ch récupérée brûlée au début avec un premier test routier du véhicule dans la Race Wars, dernière scène des attaques de camion. Ce modèle de Toyota a d’ailleurs obtenu sa popularité grâce au film notamment avec la scène finale de la deuxième partie du film.

Le bolide ayant permis à Paul Walker de remporter la course face à une Ferrari dans The Fast and the Furious en 2001 puis dans 2 Fast 2 Furious en 2003 a été vendu au prix de 550 000 dollars, soit 460 000 euros à Las Vegas lors de la vente aux enchères annuelle de Barrett-Jackson, un record pour une ce modèle voiture.