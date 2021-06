Rihanna et A$AP Rocky se font refouler par un videur d’une boîte de nuit

Le videur ne savait pas qui ils sont

La séquence a fait le buzz sur les réseaux sociaux ce jeudi, une vidéo diffusée sur la toile affiche un videur d’une boîte de nuit dans la ville de New York en train de refuser l’entrée à l’établissement au couple Rihanna et A$AP Rocky, il n’a pas reconnu les deux stars.

Alors qu’ils font pourtant la couverture de la presse people depuis quelques jours, Rihanna et son nouveau compagnon A$AP Rocky ont fait sensation cette semaine avec une apparition public à New-York que les paparazzis ont immortalisé, la chanteuse originaire de la Barbade s’est fait remarquer avec une tenue toute en rose dans une robe moulante ainsi qu’un chapeau de la même couleur au bras de son petit ami.

Malgré cette popularité tout le monde ne connait visiblement pas les deux artistes comme l’atteste cette vidéo devenue rapidement virale cumulant rapidement 1 million de vues dans laquelle ils ont connu une petite galère à l’entrée d’une discothèque. Une videur n’a pas voulu laisser donner l’accès à la boite de nuit à A$AP Rocky et Rihanna car il ne les connaissait pas et cette dernière n’avait pas sa carte d’identité sur elle, c’est un témoin qui a révélé l’information sur Twitter. Le duo de stars a réagi calmement et avec le sourire face à l’inflexibilité du portier mais a suscité l’intrigue des internautes, comment est-ce possible qu’il n’a pas reconnu l’interprète du hit Diamonds.

