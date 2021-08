SCH remet en place parfaitement un haineux qui l’accuse de faire la “star”

SCH a sèchement recardé un de ses détracteurs l’ayant pris à partie dans la rue après un showcase. Le rappeur Marseillais ne s’est pas laissé faire et a répondu face aux propos d’un inconnu l’ayant interpellé dans la rue.

Avec plus de 1,6 millions de followers sur Instagram, près d’un million d’abonnés sur Twitter et plus de 400 000 fans sur TikTok, SCH est l’un des rappeurs du moment les plus apprécié du rap français grâce au succès de sa musique mais également pour sa proximité avec son public depuis ses débuts dans le game suite à la parution de son premier album intitulé Anarchie sorti le 27 mai 2016 certifié double disque de platine totalisant plus de 260 000 exemplaires à ce jour.

Le S ne se laisse pas du tout faire

En début d’année avec la sortie de son dernier opus en date, “JVLIVS II“, SCH a encore franchi un nouveau cap dans sa carrière et sa notoriété ne cesse de grandir. Le S s’est même offert le meilleur démarrage de l’année avec cet album déjà certifié disque de platine et qu’il peux enfin défendre sur scène suite à la reprise des concerts en France après des longs mois d’interdiction en raison des restrictions causées par la pandémie du COVID-19.

Cet été, SCH enchaine les prestations pour des showcases mais lors d’un récent événement, il a été perturbé à la sortie de son concert. En effet alors que l’artiste Marseillais s’est tranquillement dirigé vers sa voiture pour quitter les lieux entouré de son service de sécurité, un inconnu hurle “Oh SCH qu’est ce t’as à faire la star !”. Le rappeur a réagi dans la foulée de cette critique à son encontre, “Va ni*uer tes mort. Y a pas de stars là, fatigué oh !”, une réponse qui a mis fin à la séquence.

