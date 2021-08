Sadek demande pardon à la mère de Leto et en remet une couche

La situation ne s’arrange pas vraiment

Cette semaine Sadek a surpris tout le monde avec des insultes contre Leto sur ses réseaux sociaux. Les deux rappeurs français semblaient pourtant être en bon terme avec des collaborations sur le dernier album de Johnny Niuuum sorti au mois d’avril et au mois de décembre sur la compilation 20/21 de leur label français Rec 118.

Il y a 3 jours, Sadek s’en est pris à Leto pour ne pas avoir soutenu leur featuring sur le morceau “Top Boy” issu de l’album “Aimons-Nous Vivants“. Un titre produit par Boumidjal et HoloMobb sur lequel figure également Da Uzi. L’artiste du 93 déplore le fait que son compère n’a pas assuré la promotion de le chanson sur ses réseaux auprès de ses fans.

Des excuses auprès de la maman de Leto

Furieux, dans sa vidéo, il a proféré des nombreuses insultes pour pousser son coup de gueule. Le membre du PSO Thug de son côté a ignoré les critiques et vient de sortir le clip du freestyle “Mozart Capitaine Jackson“. Sadek est revenu sur ses récentes déclarations via son compte Snapchat, il s’est excusé pour ses propos à l’encontre de la mère de Leto pour avoir traité ce dernier de “fils de pu*e” à plusieurs reprises mais assume son clash.

“La première chose que je vais faire, c’est m’excuser auprès de la maman de Leto parce qu’elle n’a absolument rien à voir avec ça. Je suis le premier à être dégoûté quand ça en vient à toucher les parents, la famille” commence-t-il à expliquer.

Sadek poursuit les accusations

“Par contre, je ne retire rien de ce que j’ai dit en termes de lâcheté, en termes de fourberie, en termes de méchanceté” a poursuivi Sadek tout en précisant qu’il ne voulait pas rendre cela public à la base mais qu’il est finalement revenu sur son premier choix. “J’ai donné de mon temps, de ma personne et de mon amour, et ça, ce n’est pas que rapologiquement. C’est des gens que je portais dans mon cœur. Au jour d’aujourd’hui, j’ai fait trois ans de traversée du désert, que j’ai pas montré parce que je suis un homme. Trois ans où j’étais à terre et j’ai rien dit à personne” a-t-il déclaré dans la séquence qui dure un peu plus de 6 minutes.

Le rappeur du 93 s’est ensuite agacé du fait de ne plus pouvoir parler directement à certains artistes lorsqu’ils percent dans le milieu de la musique et affirme avoir sollicité Leto pour le partage du single “Top Boy” mais en vain. Il n’a eu aucun retour et s’est encore moqué de son compère du label Rec 118 dans une story Instagram en le surnommant “DonaTelo” pour lui dire de faire “attention”. Ce dernier pas répondu pour le moment.