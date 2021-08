NBA Youngboy : “J’accepte la chaise”, sa santé mentale s’aggrave de plus en plus

Dis-leur que j’accepte la chaise…

Pour passer le temps pendant sa détention, NBA Youngboy continue visiblement d’écrire des nouveaux morceaux. Dans un freestyle partagé pas sa sœur, il ne semble pas se porter au mieux. “Ce que je ressens, je n’ai personne à qui le dire. Qui m’aime vraiment ? Je peux en voir quelques-uns. Maman, je suis tellement désolé, je ne peux pas me sauver.” décrit-il dans les paroles de cet inédit intitulé “Lock Down Session”.

“Grand-père, c’est ton opinion qui compte, pas une autre. Maman, ton amour me manque, j’essaie de me trouver.” poursuit-il ensuite avant de conclure “Je ne veux pas être en prison, dis-leur que j’accepte la chaise.“.

Des nouvelles images de NBA Youngboy

L’état mental de NBA Youngboy ne s’arrange pas du tout. Dans ce freestyle enregistré en prison depuis sa cellule le rappeur originaire de Bâton Rouge, en Louisiane déclare que sa fille est positive au COVID-19 et vouloir passer sur la chaise électrique.

Emprisonné dans l’établissement pénitencier de St Martin Parish Corrections situé à Saint-Martinville dans l’état de Louisiane, YoungBoy Never Broke Again a posé ce freestyle d’un titre inédit depuis sa prison et s’est filmé avec son smartphone. Sa sœur a publié la vidéo sur les réseaux pour faire passer le message de détresse de l’artiste.

Sa santé mentale semble s’aggraver de plus en plus

Après s’être fait connaitre en 2018 dans le monde entier avec le single “Outside Today”, la carrière de NBA Youngboy a connu un gros coup d’arrêt suite à son incarcération au mois d’avril 2021 pour avoir essayé de fuir les forces de l’ordre à Los Angeles. Le rappeur était sous le coup d’un mandat d’arrêt avant cette course poursuite avec la police, il s’était fait arrêter en possession de drogues et avec une arme à feu chargée.

Au mois de mai dernier une rumeur avait circulé sur sa mort car NBA traverse une période psychologique très difficile mais l’information avait été démentie avec des photos de lui en prison arborant un large sourire.