Stains : 2 blessés graves après des tirs à bout portant de policiers sur un chauffeur

Les policiers ont fait usage de leurs armes, touchant le conducteur et sa passagère.

La vidéo fait polémique

La colère des internautes est montée ce lundi matin sur Twitter suite à la diffusion d’une vidéo dans laquelle deux personnes ont été ciblées par des tirs de policiers. La scène a eu lieu en région Île-de-France dans la commune de Stains située dans le département de la Seine-Saint-Denis.

Des policiers tirent à bout portant sur un conducteur à Stains

Le hashtag “Stains” se retrouve numéro un des tendances sur le réseau social à l’oiseau bleu aujourd’hui. Le média “L’écho des Banlieues” a mis en ligne les images d’une fusillade qui s’est déroulée dans la ville de Seine-Saint-Denis la nuit dernière, la scène ressemble à un règlement de compte.

Dans la vidéo des policiers habillés en civils sans doute de la BAC réalise un contrôle de voiture mais la situation a rapidement dégénéré. Après un refus d’obtempérer, l’un des membres des forces de l’ordre agrippe le conducteur du véhicule, celui-ci tente d’accélérer, le policier se fait éjecter. Les agents sortent ensuite les armes et tirs à plusieurs reprises à bout portant.

La scène est diffusée en masse sur la toile depuis ce matin et rappelle les incidents avec la police filmés aux Etats-Unis. BFM TV a ensuite révélé que lors de ce banal contrôle le policer a attrapé le chauffeur car il a tenté de redémarrer brusquement la voiture en faisant une marche arrière, il a percuté un autre agent et a trainé un autre d’entre eux sur quelques mètres en repartant en marche avant. Ils ont donc fait usage des armes, le chauffeur et sa passagère ont été touchés avant d’être emmenés aux urgences.

Suite à cet incident deux policiers sont légèrement blessés et les deux personnes dans le véhicule dans un état grave sont soignées à l’hôpital, le pronostic est engagé pour le conducteur et stable pour la passagère. L’IGPN a été saisie de l’affaire, une enquête pour tentative d’homicide volontaire en fonçant sur un policier a été ouverte et la préfecture de police a diffusé une vidéo sur Twitter pour expliquer le déroulement des faits.

La jeune femme l’accompagnant est dans un état grave. — L’écho Des Banlieues (@EchoBanlieues) August 16, 2021