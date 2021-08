Wejdene fait passer un message à Damso

Il se passe quelques chose entre Wejdene et Damso ? Elle n’est pas contente de la punchline de Dems et le fait savoir !

Wejdene a du répondant et n’a pas hésité à placer un tacle à Damso. Il y a quelques jours sur son compte Twitter la jeune chanteuse a présenté son tube de cet été lors de la sortie de son nouveau single cela avait d’ailleurs suscité les critiques des internautes. Elle s’est aussi amusée à répliquer à une pique de Dems sur les artistes à chicha.

Depuis le succès de son hit Anissa, Wejdene connait une ascension fulgurante dans le monde de la musique. Elle est désormais suivi par des millions de fans sur les réseaux sociaux et va même participer à Danse Avec Les Stars sur TF1. En attendant le début de la diffusion du programme télévisée, la jeune protégée de Feuneu vient de dévoiler son dernier titre nommé “Ta Gow” dont le clip totalise plus de 3 millions de visionnages en 6 jours sur Youtube et a profité de la mise en ligne de cette chanson pour répondre à une récente punchline de Damso dans sa dernière collaboration.

La pique de Damso n’est pas passée inaperçue

Laylow a invité Dems sur son nouvel album “L’étrange Histoire de Mr. Anderson” sur le titre “R9R-Line” produit par BKH. Une collaboration réussie car le titre figure dans le Top 25 des morceaux les plus écoutés en France sur les plateforme de streaming depuis sa parution. Dans son couplet le rappeur Belge lâche la phrase, “Pas d’concerts avant longtemps, les artistes à chicha commencent à paniquer, gros. Ouh là là, faire du rap ne m’est d’aucune utilité.”. L’auteur de Θ. Macarena se moque de certains artistes de la scène urbaine qui ne font que des singles sans contenus textuels et pour ambiancer les gens. Ces derniers suite à la pandémie du COVID-19 et l’arrêt temporaire des concerts ont eux quelques mois compliqués. Wejdene s’est visiblement sentie directement ciblée par cette punchline et a réagi à sa façon.

Wejdene réplique !

“Les artistes à chicha commence à paniquer gros ! Nous c’est les étoiles” a-t-elle tweeté pour assurer la promotion du visuel de sa chanson “Ta Gow”. Une bonne stratégie car elle a pu faire parler d’elle et son clip fait déjà un carton même si le morceau ne connait pas le même succès dans le Top 50 des Singles pour le moment. Cette réplique directe aux propos de Damso ne devrait pas manquer d’avoir une réponse en musique du Belge dans peut-être son prochain titre.

