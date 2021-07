MHD, Laylow : on connait les ventes en première semaine

Les chiffres sont tombés pour MHD et Laylow. Ce dernier cité a réalisé un bel exploit avec son nouvel album solo “L’Étrange Histoire de Mr Anderson”. Disponible depuis une semaine le projet a réalisé un très gros score pour ses 7 premiers jours d’exploitation avec un total de 34 446 ventes.

Le rappeur Toulousain prend la première place du Top Albums de la semaine devant Jul, deuxième avec “Demain ça ira” et MHD avec “Mansa“. Laylow a écoulé 15 075 exemplaires de la version physique, 175 copies en téléchargement et 19 196 ventes en streaming. Il réalise le troisième meilleur démarrage de l’année avec “L’Étrange Histoire de Mr. Anderson” derrière SCH toujours premier et Booba deuxième. Le jeune artiste connait une évolution fulgurante. Ses précédents projets “RAW- Z” avait cumulé 683 ventes et “Trinity” avait totalisé 10 582 ventes en première semaine.

Mr Anderson est N°1 avec des chiffres stratosphériques

Presque 3 années après son précédent opus, le retour de MHD était très attendu car il a connu une longue absence causée par ses problèmes avec la justice. Son projet Mansa cumule en une semaine d’exploitation 6 521 ventes dont 543 ventes pour la version physique, 149 ventes en téléchargement et 5 829 ventes en streaming. Il se place à la troisième place du Top Albums de la semaine.

Niro remonte en 5ème position du Top Albums avec 5 191 équivalent ventes pour l’édition finale de l’album « Sale Môme » paru la semaine passée. Le projet est désormais certifié disque d’or. Le rappeur de Blois vient d’ailleurs déclarer qu’il va prendre une pause musicale suite à la sortie de cet opus.

