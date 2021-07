Feuneu millionnaire à 25 ans, le manager de Wejdene jubile sur Instagram

Wejdene : son manager est millionnaire !

Très actif sur son compte Instagram, Feuneu partage chaque jour des nombreuses stories auprès de ses fans pour le suivre dans sa vie privée, tenir au courant le public de ses prochains projets ou encore de l’actualité de ses artistes. Dernièrement, le célèbre manager a annoncé fièrement sur le réseau social avoir fait fortune.

Aux commandes de son label Guette l’ascension, Feuneu a réussi l’année dernière à faire exploser la carrière de Wejdene avec plusieurs tubes de Anissa, Coco ou encore Je t’aime de ouf, la jeune femme a obtenu des nombreuses récompenses avec son manager, (single d’or, de platine et même de diamant, disque d’or et de platine) et a décroché plusieurs records . Dans cette ascension fulgurante, le producteur a toujours était omniprésent pour soutenir son artiste et gérer au mieux sa carrière.

“Wejdene, je la forme à avoir un mental d’acier avec tout ce qu’il y a sur Twitter. Je l’oblige a regarder la vérité en face comme ça dans 2 ans elle dira : “mais ça c’est de la merde en faite”. Alors que si je la protège et que je lui cache tout, quand ça va arriver d’un coup elle va faire une dépression, elle va pas comprendre” avait-il confié au mois de novembre 2020 au média YARD au sujet de la gestion de sa jeune artiste avant de préciser qu’il tente de toujours faire le buzz pour maintenir sa protégée sur le devant de la scène. “Quand elle est usé, je me dis : “ok, je vais faire parler de moi”. Le plan est simple donc : Si le producteur est en retrait, c’est que la chanteuse est en avant, et vice-versa” avait précisé le producteur sur sa façon de travailler.

Depuis 2020, même s’il suscite parfois la controverse comme lors de la révélation d’anciens tweets, Feuneu connait la réussite dans ses différents projets ou encore dans sa vie personnelle. Il y a quelques jours, le jeune homme de 25 ans est même devenu papa pour la première fois, “Fier de vous annoncer la naissance de ma fille Kim-Loann, Naïma. (…) Merci à la maman de m’avoir offert ce cadeau” avait-il annoncé à cette occasion sur son profil Instagram. Comblé de bonheur, il vient également de révéler être récemment devenu millionnaire dans une vidéo postée dans sa story mise en scène avec une séquence de Dj Khaled avec la légende “Quand je me rend compte que je suis millionnaire, j’ai une fille et que je peux m’asseoir à 25 ans“.

