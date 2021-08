Hatik pris dans une bagarre en pleine rue ? Il réagit !

Il y a comme une ressemblance…

Hatik a été interpellé il y a quelques jours par une vidéo diffusée sur la toile dans laquelle apparait un jeune homme ressemblant au rappeur français. L’interprète du tube “Angela” a décidé de réagir suite au partage de cette séquence sur les réseaux pour s’en amuser et affirmer que ce n’est pas lui sur les images mais un sosie afin d’éviter une éventuelle polémique le concernant.

Après la sortie de son premier album nommé “Vague à l’âme” au mois de mars dernier, l’artiste révélé dans la série à succès sur le Rap Français, “Validé” avec son interprétation du rôle de “Apash” s’est fait relativement discret avec uniquement la mise en ligne du clip “Ma p’tite étoile” au mois de mai dont la vidéo cumule près de 6 millions de visionnages aujourd’hui mais il reste très actif sur ses réseaux.

Hatik pris à partie en pleine rue ?

En dehors de la musique, ce samedi Hatik a fait parler de lui sur Internet suite à la diffusion d’une vidéo avec le titre “Hatik qui se bagarre !“ dans laquelle une personne dans la rue ressemblant fortement à l’artiste en vient aux mains avec un autre individu. La séquence est rapidement devenue virale sur les réseaux ce qui a poussé le rappeur français à démentir dans une story Instagram qu’il a eu une altercation avec un inconnu. “Bien ouej (joué), même moi j’ai cru que c’était moi“ a-t-il déclaré pour expliquer que ce n’est pas lui dans cette vidéo.

Hatik a pris tout cela avec beaucoup humour et a même posté une capture d’écran de son échange avec l’internaute ayant mis en ligne la vidéo qui s’est amusé d’avoir pu faire le buzz avec cette scène datant de 2019 d’un sosie de Hatik. “Même les mecs qui me connaissent ont eu le doute“ a commenté l’artiste avant de conclure mort de rire, “Bien ouej et vive Internet” en légende de la publication.

A lire aussi : Hatik et Wejdene, c’est officialisé