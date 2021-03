Hatik – Vague à l’âme

Hatik présente Vague à l’âme, son premier album. Après son rôle notoire dans la série « Validé », deux singles de diamant avec « Angela » et « La meilleure », une mixtape « Chaise Pliante » de platine, une nomination aux Victoires de la musique et aux NRJ Music Awards, tout réussi à Hatik qui dévoie enfin son tout premier opus.

Suite à une année 2020 très prometteuse, Hatik arrive enfin en 2021 avec un premier album, aussi ambitieux qu’exigeant et le défendra sur scène avec une tournée de plus de 60 dates quasi sold out. Rien ne résiste à ce boulimique de travail et de musique qui vient juste de rendre hommage à Diam’s avec son clip du morceau “A la Mélanie“.

Tracklist de l’album Vague à l’âme de Hatik :

1. À la mélanie

2. Mer

3. Waï

4. Costa

5. Colère

6. Bang bang

7. Interlude luxe

8. Ma p’tite étoile

9. Rappelle-moi (Feat. Kalash)

10. Maman qui pleure (Feat. Meryl & Tiitof)

11. Crashtest

12. Réparer ton cœur

13. Interlude hamdou

14. Sanstitre.

15. Tu khalass

16. Habibi

17. Attrape mon cœur

18. Pour la nuit

19. Toute la vie

20. Éternel

21. Interlude radeau

22. À ton bras

23. Boum

24. Ma drogue, ma came

25. Barrières

26. Vague à l’âme

27. Vide (Feat. Laylow)

28. Daron dès demain

29. En paix