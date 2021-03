Hatik et Wejdene : c’est officialisé

La connexion entre Wejdene et Hatik confirmée, le rappeur français qui vient de sortir son premier album solo intitulé “Vague à l’âme” vendu à un peu plus 10 000 exemplaires pour sa première semaine d’exploitation sera bientôt de retour une collaboration inédite en compagnie de la jeune chanteuse révélée au grand public en début d’année dernière comme l’interprète du rôle d’Apash dans la série “Validé”.

Le single “Anissa” a été l’un des hits de 2020 avec la révélation de Wejdene, le clip du morceau cumule aujourd’hui plus de 80 millions de vues sur YouTube et a été certifié single de diamant, un succès phénoménal qu’Hatik a également connu l’année passée avec sa participation à la série réalisée par Franck Gastambide et le carton de son morceau “Angela”. Les deux artistes ont également eux l’honneur d’être tous les deux nominés lors de la dernière édition des NRJ Music Awards dans la catégorie Révélation Francophone de l’Année, l’occasion pour eux de se rencontrer dans les coulisses de l’événement.

Hatik avait notamment à l’époque publié un cliché des coulisses de la cérémonie en compagnie de Wejdene en posant à ses côtés le temps d’un selfie pour immortaliser cette rencontre, tout en lui adressant un message de respect, “Tu brilles tellement ma sœur. Je suis grave grave content pour tout ce qui t’arrives et inchaAllah Kheir comme on dit chez nous” avait-il commenté. Cette première rencontre entre eux a visiblement donné des idées aux deux artistes qui ont décidé de collaborer ensemble en ce début d’année 2021.

Après s’être rétablie de son récent passage à l’hôpital suite à un coup de fatigue, Wejdene prépare la sortie de la réédition de son premier album “16” pour ce mois d’avril dont elle a confirmé la présence pour un nouveau featuring de Jul, ils ont déjà travaillé ensemble sur le single “Loin du monde” paru au mois de décembre dernier. Le nom d’un autre invité sur ce projet vient d’être révélé et il s’agit d’Hatik, la jeune artiste signée chez Universal Music devrait sortir le single de ce featuring le 9 avril prochain.