Mohamed Henni victime d’un home-jacking, son Snapchat supprimé de force

On sait enfin pourquoi Mohamed Henni a disparu des réseaux sociaux depuis quelques jours. Habituellement très actif sur la toile, le Youtubeur a disparu depuis 5 jours, son compte Snapchat a même disparu, de quoi susciter l’interrogation des fans, que se passe-t-il avec le célèbre supporter de l’Olympique de Marseille. Il vient enfin de donner des nouvelles pour s’expliquer sur cette absence.

Mohamed Henni braqué à son domicile !

L’influenceur suivi par des millions de personnes sur Twitter, Instagram et Youtube vient de sortir du silence pour s’exprimer sur le traumatise qu’il vient de vivre le week-end dernier. Mohamed Henni a été victime d’un home-jacking dans la nuit du samedi 28 aout au dimanche 29 aout, il s’est fait braquer à son domicile en présence de sa femme et de son fils. “Bonjour la team, j’ai subi un home jacking dans la nuit de samedi à dimanche à domicile. Je suis de retour qu’aujourd’hui à la maison. Ils m’ont supprimé mon snap de force qu’elle épreuve, je souhaite à personne de vivre une telle expérience.” a-t-il annoncé dans une story Instagram ce lundi matin.

Il s’est ensuite sorti du silence dans une vidéo pour exprimer ouvertement sur cet incident, “Prêt à tout arrêter. Cette vie ne vaut pas le coup en vrai” confie-t-il. “C’est fini snap, c’est fini les réseaux. Je me suis rendu compte qu’il avait beaucoup plus important (…) La sécurité de mon fils, la sécurité de ma famille, ça n’a pas de prix. Pour ceux qui m’ont fait le home jacking, ça à un prix. ‘Donne tant et on te laisse tranquille’ (…) On voulait même plus rentrer à la maison, c’est un traumatise. C’est choquant” commente Mohamed Henni qui ne s’est toujours pas remis de ce drame 5 jours après et souhaite arrêter les réseaux sociaux pour préserver la sécurité de ses proches. Il y a quelques jours l’influenceur Greg Yega a également été victime d’un home-jacking similaire à Marseille.