Naps filmé en plein cours d’auto-école, la vidéo amuse les fans

Les internautes se sont gentiment moqués de Naps sur Twitter après la diffusion sur le réseau social d’une séquence filmée par un internaute dans laquelle le rappeur Marseillais apparait au volant d’une voiture auto-école. Les images ont amusé les fans, surpris de découvrir qu’il n’a pas le permis alors que l’interprète de La Kiffance s’affiche dans des clips avec des gros bolide.

Après avoir enchainé plusieurs showcases cet été et s’être notamment trompé de ville lors de sa prestation en Corse il y a quelques semaines Naps vient tout juste de fêter le double disque de dimant pour son tube “La Kiffance” la semaine précédente sur son compte Instagram et d’annoncer la sortie d’un nouvel album pour cette année intitulé “Best life”. Mais en attendant, l’artiste Marseillais en profite également pour passer son permis de conduire, il a été aperçu en train de conduire un véhicule d’une auto-école à Sannois, en région parisienne, ce qui a surpris le public.

La vidéo est rapidement devenue virale, les images ont suscité des nombreuses réactions de la part des internautes. Un fan a noté le fait que Naps n’a pas menti dans les paroles de ses titres comme par exemple dans le single “Monica” lorsqu’il affirme ne plus avoir le permis. “Lol mais il a jamais menti. Naps dans “Monica” : “L’ami j’ai plus le permis” dans “Vovo” : “on m’a dit (…) repasse le permis” dans “paroles paroles” feat Zaho : “J’conduis sans permis” dans 6.3 feat Ninho : “j’ai pas d’permis”” explique un fan du rappeur dans les commentaires. “« Ring ring en aventador »”, “La voiture de 6.3 était donc une loc”, “Mdrrrrr oh la pression imagine t entrain dpasser ton permis et y’a un zinzin en clio2 sans CT qui te suis en te filmant” peut-on aussi lire dans les autres messages des Twittos morts de rire de découvrir cette scène.