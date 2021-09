TPMP : Un jeune dealer Marseillais confie son quotidien, les internautes sous le choc

Ce lundi, Cyril Hanouna a fêté la rentrée de TPMP et le célèbre animateur vient déjà de surprendre les téléspectateurs en invitant des jeunes dealers de la ville de Marseille pour parler de leur quotidien. L’émission a suscité des nombreuses réactions et les internautes se sont outrés sur Twitter face aux choix du présentateur de C8.

“J’ai commencé à 14 ans”

Cyril Hanouna a décidé ce mercredi soir de laisser s’exprimer librement dans un témoignage choc, un jeune dealer du nom de Adem “J’ai commencé quand j’avais 13 ou 14 ans (…) Mon pote a pris une balle dans l’épaule” a confié le jeune homme qui vit dans les quartiers “chauds” de la cité phocéenne avant d’expliquer face aux chroniqueurs choqués par ses propos, “J’étais guetteur, c’est le poste où il y a le plus de bénéfices”. Il a désormais changé de grade.

“J’aimerai bien avoir un travail comme tous les gens. Je ne vais pas faire ça toute ma vie” a déploré Adem en révélant s’être lancé dans ce business pour l’argent car il n’a pas trouvé de travail malgré son CAP. “A un moment, tous mes collègues sortent, il faut qu’au minimum j’ai quelque chose dans la poche pour sortir” a-t-il déploré. Les deux invités ont révélé qu’un point de vente à Marseille peut générer par jour jusqu’à 50 000 euros et qu’ils ont pu se faire un revenu de 2400 euros par mois en étant guetteur.

Les Twittos outrés par TPMP

Les propos ont rendu furieux, le chroniqueur de TPMP, Raymond. Il dénonce le fait que les deux jeunes dealers ont choisi la facilité au lieu d’essayer de s’en sortir avec un vrai travail et en expliquant qu’ils risque de se faire tuer. Les téléspectateurs ont eux exprimé un certain étonnement de voir Hanouna invité un dealer dans TPMP.

“Un dealer en direct sur TPMP, y’a pas moyen de l’arrêter en sortant du studio ? Sans déconner”, “Adem, dealer cagoulé, est donc reçu sur un plateau télé alors qu’il pourrit la vie des gens et vend de la mort. @TPMP touche le fond et insulte tous ceux qui vivent dans le respect des lois républicaines.”. “Hanouna qui reçoit un dealer et personne n’est choqué ? En toute tranquillité le garçon !! Et le Hanouna l’étron….il est content !! Personne pour les arrêter à la sortie ???”, “Donc sur #TPMP on reçoit un dealer à une heure de grande écoute qui se vante de l’argent qu’il se fait avec cette activité. Quel exemple donné à la jeunesse qui regarde beaucoup cette émission. Mais où est le CSA ?” peut-on lire dans les commentaires à la réaction de la diffusion de l’émission sur Twitter.

“J’étais mineur donc pas de risque” Nordine, dealer repenti, explique son parcours et comment il est tombé dans le trafic de drogue à Marseille. #TPMP pic.twitter.com/HDsh1HMtxK — TPMP (@TPMP) September 1, 2021

Adem, dealer cagoulé, est donc reçu sur un plateau télé alors qu’il pourrit la vie des gens et vend de la mort. @TPMP touche le fond et insulte tous ceux qui vivent dans le respect des lois républicaines. #Marseille #macronmarseille https://t.co/g8jujsObVO — Commissaires de la Police Nationale SCPN (@ScpnCommissaire) September 2, 2021