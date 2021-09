Sofiane, Lacrim, Koba LaD, réunis sur la tracklist phénoménale d'Or Noir

Sofiane, Lacrim, Koba LaD, RK, Timal, Leto, Larry ou encore Youssoupha, c’est un casting 5 étoiles de 23 artistes unis autour du même fil rouge : la rue se raconte aujourd’hui en images et en musique sans intermédiaire. Or Noir dote sa nouvelle saison d’une B.O au sens strict du terme, tous les morceaux de l’album sont l’habillage sonore de la série de Black Vision. Ainsi, le spectateur pourra retrouver sur un album complet chaque morceau taillé sur mesure dans les différentes scènes de la série.

Dans un paysage audiovisuel aseptisé où la banlieue est souvent fantasmée et dépeinte d’un oeil biaisé, l’arrivée de la saison 1 d’Or Noir a eu l’effet d’une bombe. Sortie en 2020 et aujourd’hui disponible sur 6Play, Or Noir plonge le spectateur au coeur des quartiers avec une galerie de personnages réalistes incarnés par des acteurs confirmés et de jeunes talents du rap français. À la baguette derrière le projet l’équipe Black Vision qui se sont d’abord fait un nom en tant que réalisateur de clips pour les plus grands noms du rap (Gims, Kaaris, Ninho, Dadju).

Sofiane lance les hostilités avec “Ouais Igo”

Porté par le succès de la saison 1, l’équipe de la série Or Noir passe aujourd’hui un cap et dote sa deuxième saison d’une bande originale explosive, réalisée par l’équipe PLR Music.

Une galerie d’une vingtaine d’artistes mêlant les générations et villes d’origine alliant des têtes d’affiche aux jeunes espoirs. Unis autour du même fil rouge : la rue se raconte aujourd’hui sans intermédiaire.

Or Noir la série et la bande originale

De Ma 6-T va crack-er (1997) à la B.O de Taxi (1998) jusqu’à celle plus récente D’en passant pécho (2021), les bandes originales de films ou de séries inspirées de la banlieue ont donné aux rap français nombre de morceaux classiques mais aussi de gros succès commerciaux. La B.O de la saison 2 d’Or Noir s’inscrit dans cette lignée et sera disponible le 24 septembre prochain sur les plateforme de streaming.

Rap et comédie, des univers de plus en plus liés

Sur disque comme à l’écran, les artistes originaires de banlieue se réapproprient leur histoire, on pense notamment aux séries réalisées par les rappeurs accompagnant leurs sorties d’albums comme celles de PNL, Lacrim ou encore Soso Maness. Ce sont désormais les rappeurs qui sont en tête d’affiche sur écran et sur les plates-formes de streaming. Exit les incursions grossières, place au pour nous, par nous. Le premier extrait “Ouais Igo” de Sofiane est à découvrir dès maintenant avec le clip du single.