6ix9ine multimillionnaire, Wack 100 révèle comment il a empoché une grosse fortune

Le manager de Game a confié comment 6ix9ine a touché un énorme pactole en révélant qu’il lui a fait gagner plusieurs millions de dollars. Le manager de Blueface et The Game est devenu proche de Tekashi 69 depuis leur rencontre au ClubHouse avec DJ Akademiks pour un podcast, ils travaillent désormais côte à côte et font du business ensemble.

6ix9ine et Wack 100 se sont associés, le sulfureux rappeur américain prépare un nouvel opus ainsi qu’une tournée à venir mais s’investit également dans diverses activités fructueuses pour se faire de l’argent. Malgré l’échec de son dernier album paru il y a un an “Tattle Tales“, le manager de The Game a dévoilé avoir réussi à faire signer à l’interprète du single “Gouba” des contrats commerciaux d’un montant de 43 millions d’euros dont les récents frasques lui permettent d’être toujours aussi populaire comme l’atteste son succès sur scène avec des concerts qui affichent complet.

43 millions de $ en 45 jours pour 6ix9ine !

« Au cours de ces 45 derniers jours, j’ai organisé différents deals pour probablement 43 millions de $ sans même avoir vu le gosse. » a expliqué Wack lors dans d’un échange sur ClubHouse ces derniers jours. « Je parle de grands films, de tournées européennes, j’ai renégocié les termes de son album par le biais d’avocats et d’emails. Dans 45 jours, on va commencer à annoncer la sortie d’un album, et j’ai besoin qu’il continue à en parler pour que ça reste dans la tendance. J’ai juste mes petits 25 %. » a-t-il précisé dans des propos traduit par le média AdramaticHipHop.

Wack 100 a ensuite assuré aider 6ix9ine pour la production de son prochain album, “Je suis en train de travailler sur l’album de 69 et la tournée en ce moment. Je parle de ce que je fais parce que je fais ce que je veux faire. Maintenant, regardez le mouvement.”. Après les ventes décevantes de “Tattle Tales”, Tekashi 69 s’est donc entouré du célèbre manager pour relancer sa carrière.

