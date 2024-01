Drake présente sa magnifique Rolls Royce à 2 millions d’euros

Drake est fier de son nouveau bolide ! Après avoir battu de nombreux records l’année passée, pour débuter 2024, Drizzy n’hésite pas à afficher son train de vie de luxe et a dépensé des sommes folles, comme avec l’acquisition d’une Rolls Royce.

Drake fier de son incroyable Rolls Royce !

Suite à sa tournée “It’s All a Blur Tour” avec 21 Savage, qui lui a rapporté gros, Drake a fait son retour dans les bacs le 6 octobre dernier avec son huitième album de carrière, intitulé “For All the Dogs”. Ce projet de 23 morceaux, avec les featurings de J. Cole, 21 Savage, SZA, PartyNextDoor, Chief Keef, Bad Bunny et Lil Yachty, lui a permis d’obtenir le titre de rappeur le plus streamé de l’année 2023. Un exploit que Drizzy décroche pour la septième année consécutive. Pour fêter ça, il a présenté sa splendide Rolls Royce noire.

Dans une courte séquence publiée sur les réseaux sociaux, Drake affiche fièrement sa nouvelle voiture de luxe de la marque Rolls Royce, dont le prix est estimé à plus de 2 millions d’euros. Mais il peut se l’offrir sans problème, grâce à son immense fortune, qu’il n’hésite pas à dépenser de façon extravagante, comme avec ses fréquents paris sportifs de plusieurs millions d’euros.

Le rappeur devrait pouvoir profiter de son bolide dans les prochains mois, car il a récemment confié vouloir se mettre en retrait du monde musical pour se concentrer davantage sur sa santé que sur son travail.

