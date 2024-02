Kanye West : son union avec Bianca Censori serait un arrangement commercial

Les rumeurs sur la relation entre Bianca Censori et Kanye West sont nombreuses. L’une d’entre elles prend de plus en plus d’ampleur dans les médias : leur union ne serait pas un mariage par amour, mais un arrangement commercial.

Après sa rupture difficile avec Kim Kardashian, Kanye West a enfin réussi à oublier son ex-femme en compagnie de Bianca Censori. À la surprise générale, ils se sont rapidement mariés de manière privée au mois de janvier 2023. Au début de leur relation, Bianca est restée discrète et ne s’est pas affichée avec Ye. Mais depuis leur union, le duo apparait fréquemment ensemble en public et ne se cache plus. La jeune femme interpelle d’ailleurs souvent par ses tenues osées, dont le rappeur américain aurait imposé le style selon les rumeurs. Elle serait aussi très isolée de ses proches depuis sa rencontre avec le chanteur.

Kanye West et Bianca Censori, une union qui ne serait pas une histoire d’amour !

“Ye est une mégastar depuis deux décennies. Son premier mariage était avec quelqu’un qui vit presque à plein temps devant une caméra. Bianca et lui sont dans une optique totalement différente. Ils sont très privés.”, avait révélé une source proche du couple sur un possible mariage tenu secret. D’autres déclarations évoquent le fait que Ye impose le style vestimentaire de Bianca Censori ainsi que son hygiène de vie, comme la pratique d’activité sportive et un régime alimentaire.

“Bianca peut avoir l’impression de travailler bien plus dans ses journées en ce moment. Mais elle n’est pas sûre d’en tirer profit. Cela fait référence à son mariage, qu’elle considère comme un travail difficile.”, a déclaré un expert en psychologie au journal The Mirror sur les dessous de cette relation qui ne ressemblerait pas à une histoire d’amour et ajoute que : “Cela signifie que Kanye n’est jamais fatigué, parce qu’il est tellement certain de la justesse de sa voie. Son investissement dans la relation est du temps et des efforts. Mais, aucune émotion.”.

“La relation entre les deux est un arrangement commercial, pas une histoire d’amour romantique.”, a-t-il conclu dans son analyse. L’apparence et le comportement de Kanye West envers sa femme confirment cette théorie, notamment lorsqu’il n’hésite pas à l’afficher légèrement vêtue sur les réseaux ou encore avec un masque en latex sur le visage.

Pour le moment, ni Kanye West ni Bianca Censori n’ont jamais fait de commentaire sur les rumeurs concernant leur mariage et les règles strictes imposées à cette dernière.