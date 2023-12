Usher x H.E.R : “Risk It All” (Son)

Los Angeles, le 7 décembre 2023 – Warner Bros. Pictures, WaterTower Music et gamma annoncent aujourd’hui la sortie de « Risk It All », un magnifique duo de deux des plus grandes stars du monde du spectacle : USHER & H.E.R.

Cette collaboration spéciale est le deuxième single de THE COLOR PURPLE (MUSIC FROM AND INSPIRED BY) disponible le 15 décembre. Le film sort en salle le 25 décembre aux USA. « Risk It All » réunit ces deux superstars primées pour une collaboration spéciale. H.E.R., qui joue également dans le film, a produit la chanson et l’a coécrite avec le célèbre auteur-compositeur Jimmy Napes. Ce duo incarne l’émotion brute et la force durable des récits du film : le risque, l’amour et la libération. Les sonorités douces et caractéristiques d’USHER se fondent parfaitement dans la musique d’H.E.R.

H.E.R., créant ainsi un hymne à la résilience et au courage. Risk It All fait suite au premier single de la bande originale, l’époustouflant Lifeline d’Alicia Keys. La bande originale du film, composée par Kris Bowers, sortira le 25 décembre. De plus amples informations sur la bande originale, y compris le tracklisting complet, seront bientôt annoncées !

À PROPOS DU FILM “THE COLOR PURPLE” :

Warner Bros. Pictures vous invite à découvrir La couleur pourpre, une nouvelle interprétation audacieuse de l’histoire classique d’amour et de résilience. Réalisé par Blitz Bazawule, le film est produit par Oprah Winfrey, Steven Spielberg, Scott Sanders et Quincy Jones. Le scénario est de Marcus Gardley, d’après le roman d’Alice Walker et la comédie musicale, le livre (de la comédie musicale) de Marsha Norman, la musique et les paroles de Brenda Russell, Allee Willis et Stephen Bray. Warner Bros. Pictures présente une production Amblin Entertainment, une production Harpo Films, une production SGS Pictures et une production QJP, La couleur pourpre. Il sera distribué dans le monde entier par Warner Bros. Pictures et devrait sortir en salles en Amérique du Nord le 25 décembre 2023 et à l’international à partir du 18 janvier 2024.