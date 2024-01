Stromae réapparaît métamorphosé après sa disparition

Après l’annulation de sa tournée, Stromae a disparu des radars médiatiques. Le chanteur belge avait confié son mal-être de ne pas pouvoir monter sur scène et assurer les dates de ses concerts en raison de sa santé fragile. Depuis, les fans étaient sans nouvelles jusqu’à ce vendredi, lorsque des photos de lui transformé sont apparues sur les réseaux sociaux avant de devenir virales.

Stromae apparaît transformé et souriant !

Suite à une longue absence de neuf ans en raison de son état de santé, Stromae a fait son retour en musique en mars 2022 avec l’album Multitude, certifié double disque de platine en France. Il a exprimé ce qu’il a vécu ou ressenti pendant cette période dans ses morceaux. Pour poursuivre l’exploitation de cet opus, l’artiste a programmé une tournée dans toute la France et en Belgique pour retrouver son public sur scène. Cependant, il a été contraint d’annuler cette tournée, car son corps n’est pas apte à supporter le rythme stressant des concerts. En mai, le chanteur a annoncé avec regret devoir déprogrammer le Multitude Tour.

“Il y a quelques mois, j’ai ressenti une dégradation de mon état de santé qui m’a conduit à renoncer à quelques premières dates en France puis en Europe”, avait-il regretté avant d’ajouter, “Malheureusement, je dois aujourd’hui accepter que ce temps de repos et de rémission sera plus long que je ne l’imaginais”. Cette difficile décision a été prise dans le but de se rétablir. Après cette triste déclaration, l’interprète de Papaoutai est resté silencieux.

Face à son absence médiatique, les fans tentent d’avoir des nouvelles de Stromae. Certains d’entre eux n’hésitent pas à partager des photos de leur rencontre en compagnie de leur idole. Publiées sur les réseaux sociaux par le compte “stromae.usa.fans“, les clichés ont suscité de nombreuses réactions de la part des internautes. Sur les photos, l’artiste apparait tout sourire, mais son changement physique interpelle. Il est métamorphosé avec une nouvelle coupe de cheveux courte et blonde, alors qu’il avait auparavant une longue chevelure brune.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paule-Sylvie Yonke (@stromae.usa.fans)

