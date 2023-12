Cardi B et Offset : c’est fini !

C’est la fin du couple mythique du rap américain ! Après de nombreuses rumeurs, l’information est désormais confirmée : Cardi B et Offset sont séparés. La chanteuse vient d’annoncer être célibataire la nuit dernière sur Instagram.



Cardi B et Offset sont officiellement séparés !

Cardi B a finalement décidé d’officialiser la nouvelle elle-même. Elle n’est plus en couple avec Offset, avec qui elle s’est unie en 2017, et elle a deux enfants, Wave (2 ans) et Kulture (5 ans). C’est lors d’un live Instagram qu’elle a révélé son célibat en réponse aux questions sur leur séparation. “Je suis célibataire depuis un moment maintenant”, a-t-elle tout d’abord déclaré avant de s’exprimer plus longuement sur le sujet. “Je sais que la journée d’aujourd’hui a été mouvementée. Je ne fais pas attention à tout cela. Je ne me soucie pas de tout cela”, explique la rappeuse avant de poursuivre, “Je ne sais pas si vous avez eu des indices de moi dans mes Lives, dans mes Stories, quand j’ai mis de la musique ou dans mes unfollowings”.

Cardi B n’a pas indiqué si cette décision fait suite aux révélations de Blueface, qui affirme que l’ancien membre du groupe Migos aurait eu une relation avec Chrisean Rock. “En ce qui concerne les événements d’aujourd’hui, je ne pense pas que ce soit vrai”, confie-t-elle avant d’ajouter, “Je ne me soucie pas de le découvrir parce que je suis célibataire depuis un moment maintenant. J’ai eu peur. Pas peur, je ne sais pas comment le dire au monde. Mais j’ai l’impression qu’aujourd’hui, c’est un signe”. La rappeuse confesse avoir déjà voulu parler de sa séparation avec Offset dans un précédent live, mais avoir finalement changé d’avis. Elle se projette désormais sur son futur avec la nouvelle année comme un autre cheminement dans sa vie privée. “Nouveau look, nouvelle vie, nouveau tout”, un prochain album semble également d’actualité pour 2024.

Offset n’a fait aucun commentaire sur cette déclaration de Cardi B, préférant rester silencieux sur sa vie personnelle.