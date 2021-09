Alonzo en prison s’est fait une grosse frayeur et a eu très chaud

Alonzo a connu une situation sous haute tension en prison ! Lors d’une récente interview pour le média Vice, l’artiste membre des Psy 4 De La Rime a confié une anecdote sur son passage en prison pour un concert. Tout ne s’est pas vraiment passé comme prévu. Le public n’était pas très réceptif au début de sa prestation sur scène ce qui lui a valu quelques frayeurs.

Invité dans l’émission “Voyou” de Vice, Alonzo s’est exprimé sur le concert le plus chaud de sa carrière. C’est pour une prestation en prison que le rappeur Marseillais a le plus transpiré. Dès le début de son show dans l’établissement pénitencier il a eu un mauvais ressenti. Il s’est retrouvé dans une situation compliquée mais heureusement tout s’est bien terminé.

Un accueil très tendu pour Alonzo !

Il y a quelques années, Alonzo a accepté une invitation de l’association de Mouloud Mansouri et d’Hip Hop Convict Support afin de performer dans la prison des mineurs à la Valentine. Dans un premier temps, le rappeur a imaginé qu’avec des détenus mineurs tout va bien se dérouler. Il s’est dit cela va être plus simple qu’avec des prisonniers de longue date mais rapidement il a pu constater son erreur d’appréciation, “Je me suis dit que c’était là où ça allait le mieux se passer parce qu’ils sont jeunes” confie-t-il au début de l’entretien.

L’artiste Marseillais a été accueilli par des insultes, “Alonzo fils de pu*e” et avec un public divisé entre les gardiens et les jeunes prisonniers, “Je me demande ce qui se passe et ça commence, c’est le bordel” explique-t-il. Il a donc décidé de tout donner face à un public pas très compatissant, “Comment ça va ?” lance-t-il pour réchauffer la salle, “Je demande si ça va et malheureusement, il y en a un qui dit “Alonzo, parle pas avec eux c’est les victimes.”. Finalement il a tout de même réussi à mettre l’ambiance, “J’ai enlevé la ligne des matons, tout le monde s’est réuni et au final c’était magnifique” a-t-il conclu.

Une expérience qu’il n’est pas prêt d’oublier et qu’il l’a visiblement marqué.