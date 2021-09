Booba prêt pour la bagarre retrouve Niska à la salle dans une scène folle

Booba est prêt pour la bagarre et même Niska est là

Habitué à faire dans les clashs ces derniers temps, Booba ne manque pas d’humour et est toujours aussi proche de son compère Niska avec qui il a gardé un lien d’amitié fort depuis leur premier collaboration sur l’album Zifukoro en 2016. Ils se sont récemment retrouvés en région Parisienne pour une séance de musculation à la salle de sport qui a donné lieu à une scène totalement insolite.

Passionné de musculation et des sports de combat, Booba continue d’entretenir son corps d’athlète même pendant son séjour en France. Depuis le début ce mois de septembre, il est de passage à Paris pour assurer quelques dates de concerts. A cette occasion, il a retrouvé son ami Niska, avec qu’il a collaboré sur le singles “M.L.C” en 2016, “Tuba Life” extrait de l’album “Commando” en 2017 puis la même année sur le titre “Ça va aller” de l’album “Trône” en compagnie de Sidiki Diabaté et enfin sur le morceau “Médicament” extrait du projet “Mr Sal” en 2019.

B2O est fou, la séquence est à mourir de rire !

Les deux rappeurs se sont donc croisés à Boulogne et ils ont fait le spectacle. Dans une vidéo on peut découvrir l’interprète de “Ratpi World” afficher son impressionnante musculature en enlevant son tee-shirt avant de le jeter au sol et de taper du pied puis de crier à plusieurs reprises “Y a quoi ici !” et de se mettre en scène de façon virulente. Il entre ensuite dans une salle de sport pour rejoindre Niska mort de rire des pitreries de B2O.

La séquence a bien amusé les internautes et est rapidement devenue virale sur la toile. La suite de la vidéo ne nous dévoile pas s’ils ont enregistré une nouvelle collaboration ensemble qui ferait le plus grand bonheur des fans mais affiche la complicité entre les deux rappeurs français.