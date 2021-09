Wejdene se fait détruire après s’être moquée d’un joueur du PSG

Wejdene a pris très cher sur Twitter après avoir questionné les internautes pour savoir qui est Georginio Wijnaldum de façon sarcastique. La jeune protégée de Feuneu semble être une grande fan de football même si vouloir s’y intéresser lui a causé les moqueries des Twittos avant de même se retrouver dans le Top Tweet sur le célèbre réseau social à l’oiseau bleu.

En effet ce mercredi Wejdene s’est retrouvée malgré elle dans le Top de Tendances sur Twitter pour avoir posé une question concernant Wijnaldum quelques heures après la rencontre de la première journée de la Ligue des Champions 2021/2022 entre le Paris Saint Germain et le FC Bruges (1-1). Le trois stars Parisiennes Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé ont été alignée ensemble pour ce match mais sans convaincre et le club Parisien n’a pas réalisé une bonne performance.

Wejdene lynchée par les internautes

Lors de cette rencontre, la prestation de Georginio Wijnaldum transféré de Liverpool au PSG cet été a été particulièrement décevante et le milieu de terrain Néerlandais est sorti à la mi-temps remplacé par l’Allemand, Julian Draxler. La jeune chanteuse n’a pas vraiment apprécié le niveau affiché par le joueur Parisien très critiqué sur les réseaux et elle s’est exprimée avec le tweet “C’est qui wijnaldum ?” pour lui adresser un petit tacle. Des nombreux internautes ont ensuite réagi à ce message pour lui répondre et s’en prendre à elle.

“C’est qui wijnaldum ? Moi je connais seulement les joueurs de hand”, “Oui oui feuneux aller pose ce téléphone”, “Tu vois ton niveau en musique ? Bah c’est la même chose en foot”, “Me faite pas jurer wejdene aurait fait un aussi bon match que lui ce soir” avec une photo de Wejdene portant le maillot du PSG peut-on lire dans les nombreux commentaires des Twittos qui ont fait le buzz sur Twitter et se sont déchainés sur l’interprète de Anissa.

A lire aussi : Naps et Wejdene, c’est officialisé