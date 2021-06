Wejdene et Feuneu humilient un jeune rappeur en plein freestyle

Les internautes ont pointées du doigt le réaction irrespectueuse de Wejdene et Feuneu après avoir invité un rappeur sur TikTok pour un freestyle avant de finalement se moquer de lui.

Ces derniers jours Wejdene et son producteur Feuneu ont fait parler d’eux sur les réseaux sociaux notamment suite à la publication d’un cliché de la jeune chanteuse en compagnie de Naps, mais le duo s’est également moqué du freestyle d’un jeune rappeur, une réaction qui a passablement insurgé les Twittos.

Après avoir été l’une des révélations de l’année passée, Wejdene a confirmé son statut au mois d’avril dernier avec la sortie de la réédition de son premier album en s’offrant Jul ou encore Hatik comme invités. Sa popularité auprès du public ne cesse d’augmenter depuis plusieurs mois, elle est suivie par plus de 2,2 millions de fans sur sa page Instagram, un peu plus de 140 000 internautes sur Twitter ou encore 3,5 millions de personnes sur TikTok. C’est sur ce réseau social que la jeune chanteuse avec son manager Feuneu proposent parfois à des rappeurs inconnus de partager un live avec eux pour les mettre en avant en leur offrant un peu de visibilité tout en proposant de réaliser un freestyle en direct.

Dernièrement cela ne s’est pas vraiment passé comme prévu pour un jeune rappeur avec le pseudo de @yaz_mrb. Invité par Wejdene pour un direct sur l’application, il a réalisé en live un freestyle sauf que la chanteuse et son producteur ont été pris d’un fou rire face à sa prestation sans vraiment le respecter. “Aucune honte, des gens critiqués tous les jours sont normalement les mieux placés pour pas en faire de même“ a-t-il ensuite commenté en postant l’extrait vidéo.

La séquence est ensuite devenue virale sur Twitter et les internautes se sont indignés des réactions de l’artiste et de Feuneu, “Tellement mal placé pour se moquer ils sont ridicule”, “Mais wejdene elle prend vraiment la grosse tête hein faut lui rappeler qu’elle a pas de talent elle aussi”, “Ils veulent pas lui dire d’arrêter et lui expliquer ce qui va pas au lieu de se foutre de lui”, “quand tu a autant d’audience est de visibilité tu te dois de respecter un minimum les gens qui veulent se lancer dans la même carrière que toi surtout que elle elle sait comment c’est compliqué” peut-on notamment lire dans les nombreux commentaires publiés sur le réseau social.

En début de semaine l’interprète du tube “Je t’aime de ouf” dont le clip cumule plus de 21 millions de visionnages et Feuneu s’étaient fait remarquer suite à la publication d’une photo laissant présager à un featuring inédit à paraitre en compagnie de Naps ainsi que l’échange virulent sur Twitter avec un média Rap ayant également fait le buzz.

Mais wejden elle prend vraiment la grosse tête hein faut lui rappeler qu’elle a pas de talent elle aussi — あ. (@_lllmA_) June 18, 2021

Ils veulent pas lui dire d’arrêter et lui expliquer ce qui va pas au lieu de se foutre de lui comme des dindes la — Cycy 💎 (@cyriac_pel) June 16, 2021