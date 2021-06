Jul – Demain ça ira, l’album avec Naps

Demain ça ira, le nouvel album de Jul ! Quelques heures avant la parution de cet opus, le rappeur Marseillais a fait plaisir à ses fans en publiant sur sa chaine Youtube le clip du morceau « Le Bouton » extrait de ce projet avec comme invité Naps.

Prévu pour ce vendredi 25 juin, Jul a annoncé la sortie de cet album avec le premier single nommé “Alors la zone” dont le clip totalise plus de 8,5 millions de vues, l’artiste originaire de la ville Phocéenne a ensuite enchainé avec le visuel du single “Je n’ai pas que des potes” cumulant plus de 3 millions de visionnages sur Youtube avant de conclure la promotion du projet ce jeudi soir avec le clip de “Le Bouton”.

Pour cet album de dix-huit pistes disponible ce jeudi soir à partir de minuit sur toutes les plateformes de streaming, Jul n’a invité que deux artistes, Nordo sur le titre “Je m’endors mal luné” et l’auteur du tube du moment avec “La Kiffance”, Naps pour le morceau “C’est la cité”.

Tracklist de l’album Demain ça ira de Jul :

1. Alors la zone

2. Assassinat

3. Le bouton

4. Je hill au mic

5. Pic et pic, alcool et drame

6. Je n’ai pas que des potes

7. Rosé Jetski Playa

8. Tragique

9. Transporteur

10. Tereza

11. Je m’endors mal luné (Feat. Nordo)

12. Limitless

13. G-Shock

14. C’est la cité (Feat. Naps)

15. Tchyco

16. Mental d’or et de platine

17. Cassage de nuques, Pt. 4

18. Finito