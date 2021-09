Kaaris met un gros coup de pression à Mcfly et Carlito

Kaaris face à Mcfly et Carlito, c’est à mourir de rire

Avec humour, Kaaris s’est amusé à mettre un gros coup de pression à Mcfly et Carlito. Dans la nouvelle vidéo des deux Youtubeurs mis en ligne ce dimanche le duo parodie le programme de GQ dans lequel le média invite des artistes pour juger des rappeurs français, Kalash Criminel, Kanoe et Riska ont participé au tournage ce qui donné lieu à des séquences à mourir de rire.

Dans cette séquence Mcfly et Carlito écoutent des morceaux de rap, Koba LaD, SCH, ZKR, Bosh ou encore Bigflo & Oli. “Bah oui ça c’est facile, c’est les frangins. On n’est pas objectif là-dessus, évidemment on aime” commentent-ils au sujet des rappeurs Toulousains. Les deux Youtubeurs ne sont ensuite pas emballés à l’écoute des titres de Dosseh et Maes, “Pas ouf”. C’est la scène avec Kaaris qui a fait le plus de buzz, le rappeur Sevranais a joué à la perfection son rôle.

Les Youtubeurs jugent le rap français avec humour

“Franchement, désolé, déjà je dis non. C’est trop facile de dire des gros mots, tout le monde peut le faire ça.” lâche le duo concernant le clip “Chateau Noir” de Kaaris avant l’apparition de ce dernier. “Wesh bandes de bou**ons, de quoi vous parlez ?” déclaré le Dozo pour leur mettre la pression. Mcfly et Carlito immédiatement de ton pour le complimenter faisant mine d’avoir peur. Avant cela Kanoe et Kalash Criminel sont également apparus, “Ouais franchement gros son, efficace. De toute manière, on est team couvre-chef. Slipknot, Daft Punk, Kalash même combat. Je rêve de savoir quelle tête il a sous sa cagoule. Il est peut-être pas comme on l’imagine.” ont déclaré les deux Youtubeurs.

Mcfly et Carlito se sont inspirés du concept des interviews du magazine GQ pour la réalisation de leur vidéo et des belle surprises pour les fans de rap français. “En tant qu’ambassadeurs de la street cred on s’est permis une petite analyse de rap français inspiré de ce format mythique de GQ. Quoi de mieux qu’une parodie avec des feats de l’espace pour notre rentrée vidéo ? La vidéo épique de la traversée arrive bientôt, une grosse fiction, des feats and fun, une grosse news, vos serviteurs sont de retour.” explique le duo en description de la parodie tout en remerciant Kaaris, Kalash et Kanoé d’avoir joué le jeu de la comédie.