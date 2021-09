Gims, Rohff, SCH, Kaaris avec 150 rappeurs pour l’incroyable Classico Organisé

Gims s’ajoute à cette liste complètement folle

Gims, Rohff, SCH, Kaaris devraient tous figurer dans la longue liste des invités l’album événement de Jul, le Classico Organisé. Cette compilation se précise de plus en plus, après avoir fait sensation avec l’annonce du projet Classico Organisé avec des rappeurs Marseillais et Parisiens, le premier visuel vient d’être dévoilé ainsi que des nouveaux noms viennent de tomber, la liste des artistes invités est vraiment impressionnante et ne cesse de s’allonger.

Dans les têtes d’affiche pour le PSG Rohff, Gims, PLK, Sofiane ou encore Lacrim sont pressentis et pour l’OM, Alonzo, Naps, Soprano, SCH, Kofs et Soso Maness. Concernant la pochette de ce projet nommé “Le Classico Organisé”, Jui a réuni d’un coté les couleurs de blanche et Bleu clair de son club de coeur, l’Olympique de Marseille avec la statue de Notre-Dame de la Garde pour former le “I”. De l’autre côté les couleurs du Paris Saint Germain apparaissent sur le visuel avec le bleu et le rouge, couleur emblématique du PSG ainsi que la Tour Eiffel pour former le “A” de classico.

Classico Organisé de Jul s’annonce incroyable

“Le classico organisé. tic-tac tic-tac” a simplement ajouté en légende de la publication Jul sur Instagram avec un émoji sablier, le J nous prépare sans doute le plus gros projet de l’histoire du rap en France. Des nombreux rappeurs ont ensuite relayé l’image sur le réseau social pour donner encore plus de précisions sur les noms de tous les invités. Au total pas moins de 154 rappeurs devraient figurer sur ce projet collaboratif entre les artistes de la ville de Paris et de Marseille qui ont relayé cette annonce.

C’est grâce au compte Instagram officiel de “13’Organisé” qu’il est possible de regrouper une liste de tous les noms grâce à la mise à jour de la liste d’abonnements du profil. En plus de Jul aux commandes de la réalisation, l’album devrait réunir l’ancienne et la nouvelle génération des rappeurs des deux villes avec Rohff, Gims, PLK, Sofiane, Lacrim, Gazo, Kaaris, Sadek, Akhenaton, Le Rat Luciano, Naps, Soprano, SCH, Kofs, Soso Maness, Alonzo, Sneazzy, Hornet la Frappe, Lesram, Timal, Lino, Oxmo Puccino, Mister You, Black M, Youssoupha, Alkpote, Mokobé et Rim’K du 113, Zikxo, Da Uzi, YL, Niro, Fresh la douille