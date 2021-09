Rohff, Sofiane, Sadek en Bande Organisée avec Jul, c’est la folie !

Rohff, Sofiane, Sadek réunis sur un projet de dingue

L’annonce a eu l’effet d’une bombe sur le rap français, Rohff, Sadek et Sofiane ont de suite partagé la nouvelle, Jul prépare le Classico Organisé. Le J a dévoilé l’information hier soir, il présente la sortie d’un projet encore assez mystérieux avec des rappeurs de la ville de Paris et de Marseille. Sans donner plus de précisions, le partage de sa publication sur les réseaux nous offre déjà des indices sur les premiers noms présents.

Le projet Classico Organisé s’annonce comme la suite de la compilation 13’Organisé avec le fameux tube Bande Organisée. A l’exception de la date du 29 octobre pour soit la sortie du premier extrait, soit celle de la compilation aucun détail n’a filtré pour le moment. Jul semble avoir réuni cette fois-ci les rappeurs Parisiens et Marseillais sur un même album comme l’indique le terme de Classico. Rapidement son annonce a fait monter l’attente du public. Plusieurs rappeurs français comme dans un premiers temps Fianso, Kaaris, Sadek ou encore Rohff viennent de partager l’information sur Instagram.

Classico Organisé enflamme déjà la toile !

D’après les récentes stories des 4 rappeurs Parisiens cités ci-dessus ainsi que celles d’Hornet La Frappe, ISK, Aketo, Nahir, RK, Niro, Oxmo Puccino ou encore Vegedream ils sont tous présents sur ce projet. Le rappeur du 113, Mokobé et de la Mafia K’1 Fry, Demon One devraient également figurer sur la liste des noms, ils ont tous les deux pris une photo à Marseille avec Naps il y a quelques semaines pour sans doute enregistrer un titre extrait de Classiso Organisé. Des autres rappeurs Marseillais présents sur le premier volet et ayant fait son succès vont sans doute aussi y participer comme par exemple Soso Maness, SCH, Kofs ou encore Alonzo pour représenter la ville Phocéenne.

Plus d’une cinquantaine d’artistes Parisiens et Marseillais sont attendus sur cette compilation qui s’annonce grandiose et vient déjà d’enflammer les réseaux. Les internautes ont commenté en masse l’annonce des premiers noms et cela a rapidement suscité un engouement énorme des auditeurs sur les possibles collaborations à venir entre les rappeurs des deux villes.