Jul : le Classico Organisé, son incroyable compilation Paris-Marseille avec Kaaris

Kaaris et Jul, une grande première !

Après l’énorme succès de la compilation 13’Organisé réalisée par Jul avec une cinquantaine de rappeurs de Marseille, la sortie d’un second volet se précise enfin avec un concept différent et encore plus ambitieux cette fois-ci. Le J va inviter des rappeurs Parisiens sur ce projet dont le premier extrait devrait sortir dans un peu plus d’un mois et le nom d’un invité est déjà connu, il s’agit de Kaaris.

Il y a un peu moins d’un an, Jul a présenté 13’Organisé avec les collaborations de nombreux rappeurs de la ville Phocéenne tel que SCH, Naps, Soprano, AM La Scampia, Alonzo, Soso Maness, Kofs, L’Algérino ou ainsi que les groupes IAM, Fonky Family et Ghetto Phénomène. Rapidement le succès est au rendez vous avec la certification de disque d’or en deux semaines et de disque de platine dès le début du mois de décembre, le projet cumule aujourd’hui plus de 150 000 ventes. Un chiffre atteint notamment grâce au single Bande organisée triple single de diamant, une première pour un titre de rap français.

Le projet le plus attendu de l’année, 13’Organisé vol.2

Au mois de juin dernier, Jul a révélé qu’une suite est en préparation. “La suite est en chantier, mais un bon chantier. Un bon démarrage de chantier. On a le terrain, on commence à tout placer bientôt. Je n’ai pas de date prévue mais c’est dans l’année.” a-t-il confié. Au début de l’été, il a ensuite confirmé l’information. Le J a déclaré se mettre un peu en retrait des réseaux pour se consacrer à un projet de fou selon ses propres propos et avoir beaucoup de travail devant lui.

Ce mardi, Jul a enfin annoncé cette compilation avec la publication d’un compteur pour dans un mois, 6 jours et 23 heures avec le titre “Le classico Organisé” en référence au classico entre l’OM et le PSG soit une connexion entre des rappeurs de Marseille et de la région Parisienne comme suite au projet 13’Organisé à découvrir le 29 octobre prochain. Dans la foulée de cette publication sur les réseaux hier soir, Kaaris a immédiatement partagé dans une story ce fameux compteur, il devrait donc être présent sur le projet qui s’annonce phénoménal.