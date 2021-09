Orelsan de retour avec un documentaire exceptionnel

La bonne nouvelle du jour, le grand retour d’Orelsan !

Amazon vient d’annoncer le lancement en exclusivité sur Amazon Prime Video à partir du 15 octobre du documentaire “Orelsan – Montre Jamais ça à Personne” et de dévoiler le premier trailer de cette série sur l’ascension d’Orelsan. Elle est co-réalisée par Clément Cotentin (Bloqués) et Christophe Offenstein (Les Petits Mouchoirs, Blood Ties, Comment c’est loin).

En six épisodes, cette production originale retrace le parcours du rappeur français originaire de Caen qui a rempli les plus grandes salles de concert et dévoile les coulisses de ce succès pour la toute première fois. Cette série exceptionnelle sous forme de documentaire revient sur le chemin parcouru par Orelsan depuis ses débuts, à travers une immersion intime dans les coulisses de sa vie racontée et filmée en majeure partie par son frère Clément. Il a suivi le rappeur pendant près de 20 ans avec sa caméra.

A travers de nombreuses archives personnelles et des vidéos filmées et conservées par Clément, la série “Orelsan – Montre jamais ça à personne” dévoile l’ascension de l’artiste filmé avec ses proches tels que Skread, Ablaye, Gringe et certains membres de sa famille. Elle comporte aussi des témoignages de plusieurs guests, à l’instar de Soprano, Akhenaton, Oxmo Puccino, Stromaé ou GIMS. Ce documentaire est le témoignage touchant de Clément, qui a toujours cru que son frère réaliserait son rêve de devenir l’un des rappeurs français les plus reconnus.