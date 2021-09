Gradur : sa réaction magique au but de Messi

Gradur est grand de football et visiblement un supporter de Lionel Messi. Le rappeur originaire de Roubaix était devant sa télévision ce mardi pour suivre le rencontre au sommet de Ligue des Champions entre le PSG et Manchester City. Il n’a pas retenu sa joie après le but de la Pulga en seconde période pour assurer la victoire au club Parisien.

La réaction magique de Gradur sur l’action de Messi

Habitué à suivre de près les grands événements sportifs, Gradur s’est affiché sur les réseaux ces derniers mois en direct des matchs de l’équipe de France de football à l’Euro 2020 en Hongrie ou encore plus récemment depuis la pelouse du stade de la Meinau à Strasbourg pendant la rencontre des Bleus face à la Bosnie. Cette fois-ci, c’est devant sa télé qu’il a suivi le match du PSG pour fêter le premier but de Lionel Messi sous ses nouvelles couleurs .

Le PSG a remporté sa première victoire en Ligue des Champions cette saison hier soir face à Manchester City, finaliste de la précédente édition. Le club Parisien a obtenu la victoire grâce à un but de Gueye en première période puis un autre de Messi après la pause. Gradur s’est filmé devant sa télévision en train de vivre se moment historique à fond. « Messin c’est maintenant ! C’est maintenant » commente-il au début de l’action de l’ancien Barcelonais avant d’hurler de joie au moment du but. « Quel éclair de génie vraiment de Leo Messi. C’est beau de voir ça #Truc2choses #LaLurcarneduJouuuuuu » a ajouté en légende de sa publication l’artiste du 59 qui vient de dévoiler son nouveau single nommé « Trucs de choses » en featuring avec Franglish.