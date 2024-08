Gradur recadre sèchement Grégory Goose

La semaine passée, Grégory Goose a fait une publication qui a suscité la polémique. Il a critiqué la diversité au sein de l’équipe française de judo pour les Jeux olympiques, affirmant que la sélection des athlètes reflétait une surreprésentation multiculturelle. Cette déclaration a provoqué de nombreuses réactions, notamment de la part de Gradur, qui a répondu de manière virulente à l’écrivain.

Grégory Goose a en effet publié un cliché des judokas français sélectionnés pour les JO. Sous cette photo, il a ajouté une légende ayant fait débat : « Voici les 14 athlètes de la délégation française de judo aux JO ». Il a ensuite commenté : « La Diversité, c’est quand il y a trop de Blancs en France et qu’il faut en retirer. Mais quand il n’y en a plus, comment appelle-t-on cela ? ». Ce tweet a été vu plus de 13 millions de fois, suscitant une vague de réactions et de débats sur le célèbre réseau social d’Elon Musk. Parmi ces réactions, celle de Gradur s’est particulièrement démarquée.

Gradur provoque encore Grégory Goose

Gradur a répliqué sur son compte X avec le message : « Au pire inscrit tes enfants au judo alors parce qu’être raciste, c’est pas un sport reconnu qui pourra les ramener aux jeux olympiques » suivi d’insultes. Ce message montre clairement l’indignation du rappeur face aux propos de Goose. Grégory Goose a répondu en attaquant personnellement le rappeur du 59 : « Et les tiens d’enfants, tu vas les inscrire à l’école pour qu’ils ne finissent pas comme leur père ? ». Ce à quoi le Sheguey a rétorqué avec assurance : « J’ai un bac + 2 donc minimum licence ou master s’ils veulent faire mieux que leur père. Et le rac*sme tu l’as appris à l’école ou ça vient aussi de tes parents ? ».

Le 2 août, lorsque Teddy Riner a remporté sa quatrième médaille d’or aux Jeux olympiques. Cet exploit historique a été célébré par tous les Français, y compris Gradur, qui a profité de l’occasion pour en rajouter une couche contre Grégory Goose. Sur son compte X, le rappeur a relayé la publication initiale de Goose avec une photo de la victoire de Riner avec en légende deux émojis qui veulent tout dire pour faire taire l’écrivain sur la représentation multiculturelle des athlètes de l’équipe de France aux JO.