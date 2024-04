Gradur ridiculise Daniel Riolo après ses critiques lunaires sur Barcola

Ravi de la qualification du PSG en demi-finale de la Ligue des champions, Gradur en a profité pour s’en prendre à Daniel Riolo. Le journaliste avait vivement critiqué certains joueurs parisiens comme Bradley Barcola, il y a un mois, dans une déclaration fantaisiste sur sa coupe de cheveux qui, selon lui, influencerait ses performances sportives, des propos que le rappeur n’a pas oubliés après la belle prestation de l’attaquant français face au Barça.

Gradur se moque de Riolo après le triomphe du PSG sur le Barca !

Remplaçant lors du match aller perdu 2-3 au Parc des Princes, Bradley Barcola était titulaire ce mardi soir pour le retour face au FC Barcelone et a bien aidé son équipe à atteindre le dernier carré de la Ligue des champions. L’ancien Lyonnais est à l’origine de l’action du match qui a changé le cours de la rencontre. En effet, il a fait craquer Ronald Araujo qui a commis l’irréparable à l’entrée de la surface de réparation en le faisant chuter illicitement alors qu’il partait seul au but pour un face-à-face avec le gardien. L’attaquant du PSG a ensuite offert la balle de l’égalisation à son coéquipier Ousmane Dembélé avant que le club parisien ne l’emporte sur le score de 4 à 1. Supporter du PSG, Gradur a exprimé sa satisfaction après la rencontre, tout comme Daniel Riolo, sauf que le rappeur du 59 a rappelé au journaliste ses anciens propos honteux contre Barcola.

“Le PSG s’est fait voler en 2017, 2019, 2022, cette année le PSG n’a rien volé”, a réagi Daniel Riolo au coup de sifflet final de Barça vs PSG, heureux de cette qualification des Parisiens. “Je suis heureux parce que le PSG parvient enfin à faire tourner les événements en sa faveur”, a-t-il aussi déclaré. Gradur lui a ensuite répondu sur son compte Twitter, “Et Barcola c’est à cause des locks ouuuuuu ? Dis-nous bien co**ard !“ avant d’en rigoler avec un montage d’une photo de l’animateur de RMC avec des locks pour le ridiculiser.

Gradur fait référence à la remarque de Riolo contre Barcola le mois dernier, dans laquelle il affirme que celui-ci ne peut être performant sur le terrain de haut niveau en raison de sa coupe de cheveux, “les trucs qu’il a et qui lui tombent sur la tronche. Ce n’est pas possible, qu’on ne me dise pas que ça ne gêne pas”, avait-il expliqué avant d’ajouter, “ils ont tous les cheveux attachés, mais pas les cheveux qui tombent devant les yeux et qui frappent le visage quand tu cours. Ce n’est pas possible, cette fantaisie-là, je n’y crois pas”, puis de poursuivre que s’il était entraîneur, il n’accepterait pas qu’un joueur ait une telle coupe de cheveux. Selon lui, il est impossible de jouer avec.

Avec ses récentes performances, Barcola a prouvé le contraire à Daniel Riolo. Le jeune joueur français a même relégué Ramos et Kolo Muani sur le banc des remplaçants pour former le trio d’attaque du PSG avec Dembélé et Mbappé.