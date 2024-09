SDM tacle Rabiot après son choix de rejoindre l’OM

Le transfert d’Adrien Rabiot à l’Olympique de Marseille a déclenché la colère des fans du PSG comme SDM. En effet, le rappeur du 92i, un fervent supporter du club parisien, n’a pas caché sa déception face à ce choix et s’est exprimé à ce sujet en adressant un gros tacle au nouveau joueur marseillais pour l’avertir, ce qui va l’attendre lors des deux confrontations contre le champion de France en Ligue 1.

Dégouté de son transfert à l’OM, SDM met un gros coup de pression à Adrien Rabiot avant de retrouver le PSG !

Libre de tout contrat depuis son départ de la Juventus de Turin en juin dernier, Adrien Rabiot a pris son temps pour choisir son prochain club. L’ancien parisien était pressenti dans des nombreux clubs pendant tout l’été, il a finalement fait le choix de rejoindre l’Olympique de Marseille, l’annonce a été officialisée il y a quelques jours, séduit par le projet sportif ambitieux, l’international français s’est engagé pour deux saisons avec l’OM et portera le N°25. En attendant ses débuts avec le club Marseillais, SDM a livré son opinion sur ce choix de Rabiot de signer dans l’équipe rivale de son club formateur.

SDM, connu pour son amour inconditionnel pour le PSG, n’a pas mâché ses mots pour exprimer sa déception face au choix de Rabiot. Le rappeur a rappelé son attachement au club parisien et a laissé entendre que Rabiot pourrait le regretter. « À l’humain, je souhaite le meilleur. Mais en tant que pro PSG, je ne peux pas valider. J’espère qu’à l’aller et au retour, on te fera comprendre que tu as fait le mauvais choix« , a-t-il déclaré dans une interview pour critiquer la décision de Rabiot de rejoindre le rival de toujours et dont le retour au Parc des Princes risque d’être très animé.