Damso de retour en studio, Booba le menace

Booba menace le retour en studio de Damso et met en garde tous ses rivaux ! Dems prépare son retour en musique et vient d’être aperçu en studio avec son compère Hamza et Kalash. Ce dernier avec qui le Belge a collaboré avec succès sur le tube « Mwaka Moon » en 2017 l’a invité pour un nouveau featuring extrait de son prochain album à venir.

Damso, Hamza et Kalash se sont retrouvés en studio, le deux premiers nommés ont d’ailleurs travaillé ensemble à plusieurs reprises en 2016 sur le single « Slow« , puis en 2019 sur le morceau « God Bless » et sur « BXL Zoo » l’année dernière. QALF récemment certifié triple disque de platine avec plus de 300 000 ventes, l’auteur du hit « Macarena » a également posté une photo de lui seul en studio d’enregistrement dans une story de son compte Instagram qui a immédiatement fait réagir Booba pour conseiller à son ancien compère de ne pas sortir de nouveau titre.

Booba avertit Damso de ne rien sortir

« Damso, bah alors toi sors rien je te le conseille d’ailleurs je le conseille à beaucoup de monde… » a commenté B2O en postant le cliché sur le profil Instagram de La Piraterie pour menacer le retour prochain du Belge. Il y a quelques semaines dans l’émission TPMP, Kopp a reconnu le talent de Dems qu’il continue pourtant à clasher quotidiennement sur les réseaux. « Kaaris est fort, Damso est fort, Shay est forte, mais c’est dommage car ils n’ont pas duré. Mais c’est pas méchant, ils sont forts. » avait-il avoué.

Dernièrement lors de son passage chez Konbini dans Fast & Curious, Booba avait d’ailleurs sévèrement critiqué le dernier album du rappeur Belge. « QALF Infinity, c’est vraiment de la grosse merde. Non mais en tout objectivité. JVLIVS 2 c’est beaucoup mieux en termes de rap et d’instru… Mais QALF machin, là, ça va. » a insisté Kopp lors cet entretien avant d’ajouter, « Il ne communique pas, il s’est pris pour…. pas de clip, pas de…. je veux dire. Si tu es fan de lui, tu n’as rien à manger ».