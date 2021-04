Damso – QALF Infinity [Album]

QALF Infinity l’album

C’est le grand jour Damso, après avoir laissé planer le doute sur la sortie de ce nouvel album depuis la fin d’année dernière, cette deuxième partie du projet QALF a été évoquée à plusieurs reprises, l’ancien protégé de Booba avait semé quelques indices et vient enfin de lever le voile sur cet opus très attendu par ses fans en cette fin du mois d’avril.

Lors d’une interview Damso l’avait annoncé, la fameuse suite des lettres grecques d’Ipséité va être complétée et il avait confirmé que QALF aura une seconde partie mais le public s’attendait à découvrir ce projet juste après la sortie de l’album au mois de septembre, “Non, un double album ça me parle jamais. Par contre, les lettres manquantes, bien évidemment, elles vont être complétées […]. Comme je disais, entrez dans le train, et on y va. […] Celui qui n’aime pas le voyage, y aura des arrêts à chaque station donc il peut vite descendre s’il n’aime pas le trajet.” avait-il expliqué.

“Donc, si vous êtes curieux des histoires, vous restez dans le train […] chaque station c’est chaque morceau, donc chaque morceau, si tu n’aimes pas, tu descends du train. Mais si tu restes dans le train, tu vas arriver maintenant avec les lettres et tout le QALF que j’prépare depuis maintenant très longtemps.” avait ensuite ajouté Dems mais en faisant patienter ses fans plusieurs mois.

Finalement à la fin du mois janvier de janvier le rappeur Belge a confirmé pour la première fois l’arrivée de cet opus, sur le plateau de l’émission Quotidien, il avait révélé que le projet est quasiment bouclé et qu’il sortira avant 2022, rapidement la date du 29 avril a été évoquée avant la confirmation de cette hypothèse avec le rendez vous donné aux internautes pour un live sur Instagram dans la soirée du 28 avril pour l’écoute de “QALF Infinity” avant sa mise en ligne sur toutes les plateformes de streaming alors qu’il a dévoilé officiellement le nom le matin même sur France Inter.