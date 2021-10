Drake se paye une montre au prix totalement incroyable

paru

Après le succès de la sortie de son nouvel album « Certified Lover Boy » au début du mois de septembre, Drake vient de s’offrir un magnifique cadeau d’une valeur assez extravagante.

Drake dévoile sa montre à 2.2 millions de dollars !

Drake est au sommet de sa carrière ! Tout va très bien pour l’artiste Canadien qui empoché un peu plus de 14 millions de dollars en 2020 s’adjugeant le titre du rappeur ayant gagné le plus d’argent avec sa musique avec uniquement la parution d’une mixtape mais notamment grâce au carton du hit « Life is Good » en featuring avec Future dont le clip affiche désormais quasiment 2 milliards de vues sur Youtube.

L’auteur du tube « Hotline Bling » vient de poster une story sur son compte Instagram dans laquelle il affiche sa dernière acquisition qui a quelque peu stupéfait les internautes pour son prix fixé à 2,2 millions de dollars. En effet Drake s’est acheté une nouvelle montre, une Richard Mille aux son prix invraisemblable. Il s’agit d’un exemplaire très rare de vendu uniquement à 10 exemplaires dans le monde, une RM 56-02 Tourbillon saphir. L’objet est fabriquée en titane grade 5 et conçu d’un boîtier tout en saphir qui nécessite « 40 jours d’usinage, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivis de 400 heures d’usinage et de finition des différents ponts du mouvement ».

Drake dévoile sa montre à 2.2 millions de dollars ! Il s’agit d’une Richard Mille.💸 pic.twitter.com/RF4SfRnnQp — WRLD (@wrld_mag) October 27, 2021