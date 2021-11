Rémy a failli mourir sur le tournage d’un clip

Le rappeur Rémy s’est fait une très grosse frayeur lors du tournage de son dernier clip. L’artiste originaire d’Aubervilliers vient de révéler sur son compte Instagram avoir évité le pire des scénarios pendant la réalisation de sa nouvelle vidéo.

Le tournage a failli virer au drame pour Rémy

Le jeune rappeur de 24 ans repéré par Mac Tyer à l’affiche du casting de la compilation « Le Classico Organisé » de Jul disponible depuis ce vendredi avec deux titres sur « Oh Mama Oh » et « Quitte à les décevoir » aux côtés notamment de Dinor, LIM, Naps ou encore AP du 113 a eu très peur pendant le tournage d’un clip à paraitre prochainement pendant lequel tout ne s’est passé comme prévu. Rémy a frôlé la mort selon ses propres termes.

« J’ai failli y passer… »

Dans une vidéo postée sur son profil Instagram, Rémy a dévoilé les images de lui sur une moto en train de faire un « Wheeling » et il failli chuter avec le véhicule. « J’ai failli y passer là. (heureusement que c’était une GS ) » a-t-il expliqué échappant de peu à un accident mais heureusement tout va bien et il a pu terminé le tournage de son clip qui devrait sans doute extrait de son prochain projet en solo.