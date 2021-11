Diam’s accusée d’avoir réussi sa carrière car elle est blanche

Les propos sur la réussite de Diam’s ont scandalisé les internautes ! Un extrait du documentaire « Reines, pour l’amour du rap » diffusé sur Canal+ au sujet de la réussite de l’ancienne rappeuse fait débat sur les réseaux depuis quelques jours. Le reportage réalisé par Guillaume Genton donne la parole aux rappeuses sur ce genre musical dominé par la gent masculine et les déclarations au sujet de l’auteur du tube « La Boulette » font polémique.

A l’occasion de la réalisation d’un documentaire les rappeuses, Chilla, Davinhor, Le Juiice, Vicky R et Bianca Costa se sont retrouvées en studio afin d’enregistrer un morceau inédit. Sur une période de 4 jours, elles ont composé ensemble un inédit tout en écrivant chacune les paroles d’un couplet du titre. Les jeunes chanteuses se sont exprimées sur cette rencontre. Elles ont partagé leurs expériences et dans un court extrait mis en ligne sur Twitter, l’une d’elles livre son analyse de la carrière de Diam’s.

Les propos tenus ont agité la toile

« La meilleure rappeuse de France, c’était une blanche, c’était Diam’s » commence-t-elle à déclarer avant de poursuivre « Et elle a marché, elle est devenue Diam’s parce qu’elle est blanche ». Chilla prend ensuite la parole pour contredire les propos de la jeune femme, « elle avait quand même une sacrée plume ». « Ne me fais pas dire ce que je n’ai pas dit. Elle est très forte, et elle a réussi parce qu’elle est très forte mais aussi parce qu’elle a un argument qui ne trompe pas, c’est qu’elle est blanche » répond sa consœur avant de préciser son explication, « La popu française est blanche, et elle va plus se sentir représentée par un blanc que par un noir, et c’est normal. Il faut juste être honnête et pas hypocrite. Le problème de la France c’est qu’elle est très hypocrite ».

Cet avis très tranché de Juiice sur la carrière de Diam’s a suscité la colère des Twittos qui n’ont pas approuvé que son succès soit réduit au simplement de la couleur de peau et non de son talent.